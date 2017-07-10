Xiaomi Redmi Note 5’in Özellikleri de Ortaya Çıktı

Muhteşem bir ikinci çeyrek geçiren Xiaomi’nin yeni pahnleti Redmi Note 5 daha da netleşti.

Yeni phableti Redmi Note 5‘i sunmaya hazırlanan Xioami’nin satış başarısını yıllar boyunca yaptığımız haberlerde gördünüz. Firma açıkladığına göre bu senenin ikinci çeyreğini de çok güzel geçirmiş. Bunun en büyük sebebi de elbette ürettiği kaliteli ve ucuz ürünler. İşte bu ürünlerden en yenisi Redmi Note 5 için bugün internete yeni bilgiler düştü ve bakalım firmanın yeni phabletinde bizleri neler bekliyor.

Orta seviye bir akıllı telefon olarak düşünülen ve hiçbir şekilde Galaxy Note 8’e rakip olarak tasarlanmayan Redmi Note 5 içerisinde Snapdragon 630 işlemci yongası, 4 GB bellek ve aldığınız modele göre 64 GB’a kadar depoalama alanı sunacak. 1080p çözünürlükü 5.5 inç IPS ekranı bulunan telefonun kutudan çıkışı MIUI 9 arayüzü ile birlikte olacak. İçlerindeki en güzel özellik ise telefonun en temel modelinin sadece 200 dolardan satışa çıkacak olması.