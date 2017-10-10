Xiaomi’nin Redmi Note 5 Modelinin Görüntüleri İnternete Sızdı

Redmi Note serisi Çin merkezli üretici Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon serilerinden bir tanesi ve yakında bu aileye yeni bir model geliyor.

Xiaomi Redmi Note serisinin bu kadar başarılı olmasının arkasında satın alınabilir bir fiyata ve buna rağmen iyi bir donanıma sahip olması yatıyor. Şirketin Redmi Note 5 modeli büyük bir ihtimalle oldukça ince çerçeveli bir tasarım ile karşımıza çıkacak.

Telefonun internete sızan fotoğraflarında arka tarafında çift kamera ve parmak izi okuyucu yer aldığı görülüyor. Ön tarafında ise 5.5 inç büyüklüğünde ve 18:9 oranında çerçevesiz ekran yer alıyor. Telefonda Snapdragon 660 ya da Helio P25 işlemci, 3 ya da 4 GB RAM ve 4000 mAh batarya olması bekleniyor. Telefonun kara tarafında yer alan kameralardan birisi 16 MP büyüklüğünde diğer ise 5 MP büyüklüğünde olacak.