Xiaomi Onayladı: Redmi Note 11 Geliyor!

Mart ayında tanıtılan Redmi Note 10 ailesiyle iyi bir satış grafiği yakalayan Redmi Note modelleri üzerinden yaklaşık 7 ay olmasına rağmen halefi Redmi Note 11 geliyor. Xiaomi, Redmi Note 11’in 28 Ekim’de piyasaya çıkacağını onayladı.

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Weibo’da yayınlanan bir dizi tanıtımda şirket, telefonun lansman tarihini ve temel tasarım öğelerini detaylandırdı. Paylaşılan görsellerde Redmi Note 11’in 28 Ekim günü tanıtımının yapılacağı gösteriliyor. Ek olarak etkinlik Pekin saatiyle 19.00 başlıyor.

Redmi, cihazın teknik özellikler hakkında herhangi bir özellik paylaşmadı. Bu nedenle ekran boyutunu, kamera ayrıntılarını veya yonga setininin ne olacağı hakkında detaylı bir bilgi de bulunmuyor. Kıyaslama olarak bakacak olursak Note 10, Snapdragon 678 işlemcisi, 48MP ana sensörlü dört kameralı bir kurulumu ve 6.43 inç FHD+ AMOLED ekrana sahipti.

Yayınlanan afişlere göz atacak olursak tasarım kısmında köşeli bir yapıya sahip olduğu ilk göze çarpan detay oluyor. Bununla birlikte arka tarafta sol üste yerleştirişmiş kameranın kapladığı alan Redmi Note 10’a göre daha büyük. Bu da daha gelişmiş ve büyümüş bir kamera paketinin bizleri beklediğini gösteriyor. Bununla birlikte Note 10 modelinde gelen stereo hoparlör Note 11 serisinde de aynen korunuyor. Fakat burada Xiaomi üst seviye modellerinde JBL ile olan iş birliğini Redmi Note ailesine de getirmiş gibi gözüküyor. Afişlerde kullanılan su yeşili rengi de bir önceki serinin sevilen renklerinden birisiydi. Tabii ki sadece Redmi Note 11 modeli değil, Pro, Lite, 5G ve S modellerinin de aynı anda tanıtılması beklenenler arasında.