Son dönemde piyasaya sürülen Xiaomi Mix Fold 3, büyük bir ilgi çekiyor. Bu katlanabilir akıllı telefonun etkileyici özellikleri göz önüne alındığında, birçok insanın küresel bir sürümünü beklediği görülüyor. Ancak, Xiaomi sonunda Mix Fold 3’ün küresel kullanılabilirliği hakkındaki spekülasyonları sonlandırdı ve ne yazık ki bu katlanabilir cihazın sadece Çin pazarına yönelik bir ürün olacağını açıkladı.

Mix Fold 3’ün resmi duyurusu yapıldığından beri, marka küresel kullanılabilirlik hakkında fazla bir bilgi vermedi. Mix Fold 2 ve Mix Fold’un sadece Çin pazarına sunulduğu düşünüldüğünde, Fold 3’ün de benzer bir yaklaşım izleyeceği tahmin edilebilirdi.

Xiaomi, Mix Fold 3’ü dünya pazarlarına sunma niyetinde olmadığını doğruladı. Xiaomi İletişim Direktörü’ne göre, bu cihaz sadece Çin anakarasında satışa sunulacak. Bu da demek oluyor ki telefon, Pixel Fold ve Galaxy Z Fold 5 gibi cihazlarla küresel pazarda rekabet etmeyecektir.

Ancak, Xiaomi Mix Fold 3’ü edinmek isterseniz hala bir seçeneğiniz mevcut. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yeni çıkan cihazlar şu an TradingShenzhen gibi mağazalarda bulunabiliyor. Bu mağaza dünya genelinde gönderim yaparak Çin’e seyahat etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

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Fakat şunu unutmamanız önemlidir: Cihaz, Çin MIUI ROM’u ile gelecektir. Bu ROM üzerine Google Play Store’u yüklemek mümkün olsa da, Google uygulamaları ve hizmetleri tam anlamıyla optimize edilmemiş olabilir. Bakalım Xiaomi’nin rakibi Vivo bu hamle karşısında yeni telefonlarında nasıl bir politika izleyecek?