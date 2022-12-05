Gelişen akıllı telefon işinin yanı sıra, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin MIJIA markası, akıllı ev aletlerinden scooter’lara ve diğer cihazlara kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip popüler bir alt markadır. Ne yazık ki, Çin’de piyasaya sürülen çoğu ürün uluslararası pazara çoğu zaman gelmiyor. Ancak, bir ürün Çin’den yeni çıktı. Xiaomi, MIJIA Pişirme Robotunu Danimarka’da piyasaya sürdü ve ürünün zamanı geldiğinde diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağını belirtti.

MIJIA Pişirme Robotu ilk olarak bu yılın Eylül ayında Çin’de piyasaya sürüldü. Ürünün baharat öğütme, yıkama ve doğrama gibi temel görevleri yerine getirmek için 35’ten fazla yöntem sağladığı söyleniyor. Cihazda malzemeleri ölçmek için bir tartı bile var. Cihaz, kullanıcıların akıllı pişirme kararları vermelerine yardımcı olmak için bir AI algoritması kullanır. Buna ek olarak Xiaomi, pişirme robotunun pilaki, kaynatma, ızgara ve buharda pişirme için dört farklı bölmeye sahip olduğu için hareket halindeyken dört adede kadar yemek hazırlamak için kullanılabileceğini iddia ediyor.

Pişirme robotu, tarifler ve cihazın ayarları gibi parametreleri gösteren 8 inçlik bir LCD dokunmatik panele sahiptir. Dokunmatik ekran kontrolünün yanı sıra, pişirme robotu sesli komutla kontrol edilebilir. Gadget’ın tamamı 2,2 L kapasiteye kadar gelir ve maksimum 180 °C ısıtma sıcaklığına sahiptir. Eşit olarak 12.000 rpm’lik bir tepe dönüş hızına sahip.

Daha önce belirtildiği gibi, MIJIA Pişirme Robotu şu anda Almanya’da satışta ve fiyatı 1.199,99 Euro. Bu, Çin’de piyasaya sürülen 6.999 yuan (996 Dolar) fiyat etiketinden biraz daha yüksek. Ancak fiyat, Almanya’da 1.399 euroya satılan Thermomix TM6 Noir gibi popüler rakip ürünlerden de daha düşük. Bir MIJIA ürününün Çin dışında piyasaya sürüldüğünü görmek etkileyici. Bununla birlikte, ürünün yakın zamanda diğer Avrupa pazarlarına girip girmeyeceğine dair bir gösterge yok.