Xiaomi Mi Mix Alpha, şelale ekran ile geliyor!

Xiaomi, Mi Mix Alpha modeli ile ilgili bazı detayları ortaya koyan ve heyecan verici yeni bir afiş yayınladı. Mi Mix 3‘ün halefi olacak ve Mi Mix Alpha olarak adlandırılacak yeni model, tasarım tarafında radikal bir değişiklik ile gelecek.

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Xiaomi CEO’su Lei Jun, resmi Weibo hesabından telefona ait önemli bir açıklamalarda bulundu. Lei Jun, görselin yanıltmaması için Mi Mix Alpha’nın katlanabilir telefon olmayacağını ifade etti. Bu durumda Mi Mix Alpha’nın Vivo Nex 3 5G ve Huawei Mate 30 Pro gibi şelale ekran yapısına sahip olacağı netlik kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gelişmelerde telefonun kavisli kenarlara sahip olacağı onaylanmıştı.

Şirket, yeni Mi Mix serisi telefonun bugüne kadarki tüm Xiaomi telefonlarda en iyi ekran / kasa oranı seviyesini sunacağını bildiriyor. Kavisli kenarlarla birlikte ekran / kasa oranı %100 olduğu belirtilen Mi Mix Alpha bu alanda en iyisi olmak için yarışacak.

Xiaomi Mi Mix Alpha, aynı gün tanıtılacak olan Mi 9 Pro ile benzer şekilde Snapdragon 855 Plus işlemcisinin güç vermesi bekleniyor. Buna ek olarak cihazın arka tarafında yer alan, 108 Megapiksel çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL Bright ana kameraya telefoto ve geniş açılı sensörler eşlik edecek.

Xiaomi Mi Mix Alpha ile telefon sektöründeki yeni tasarım dilini bir adım yukarıya taşıyacak gibi görünüyor. Sızan görseller doğru ise model “Waterfall Screen” yapısından çok daha kavisli kenarlara sahip olacak. Ice Universe’e göre, “süper kavisli ekran” dediği bu yeni tasarım, gövdeyi tamamen saran ekranlar öncesi son seviye olarak aktarılıyor. İlk paylaşımda bu kavisli kenarları gözler önüne seren Xiaomi, çok ses getirecek bir model tanıtacak gibi görünüyor.

Resmi olarak Mi 9 Pro 5G ile 24 Eylül tarihinde tanıtılacak telefon, 2019’un sonuna damgasını vuracak izlenimi oluşturuyor. Mi Mix Alpha için heyecan gerçekten ciddi düzeyde artıyor.