Xiaomi Mi Band 6 tasarımı ortaya çıkmaya başladı

Motorola, üç yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkacak. İşte yeni Motorola akıllı saat modellerinin tasarımları ve tanıtım tarihleri.

Motorola 2021 yılındaki yıllık planını açıkladı. Motorola’nın açıkladığı takvimde ilgi çekecek üç yeni akıllı saat modeli yer alıyor. 2021 yılında tanıtılacak olan bu üç yeni akıllı saat, her zevke hitap ediyor diyebiliriz.

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Motorola 2021 yılında tanıtacağı ürünleri listeledi. Listeye göz attığımızda en başta iki fanlı hava temizleyici yer alıyor. Hemen yanında Nisan ayında tanıtılacak olan bir akıllı ampul görüyoruz. Devamında ise asıl merak ettiğimiz ürün olan Moto G akıllı saat yer alıyor. Motorola buu saatin tanıtım tarihini Haziran 2021 olarak belirlemiş.

Listenin devamına baktığımızda dört fanlı bir hava temizleyici, bir güvenlik kamerası, bir bebek gözlem cihazı, bir klima ve iki yeni akıllı saat görebiliyoruz. Ancak bu modellerin özellikleri ve fiyatları hakkında hiçbir bilgi yok.

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Listeye baktığımızda en çok dikkat çeken modeller tabiki saatler oluyor. Motorola 2021 yılında üç yeni akıllı saat ile karşımıza çıkacak. Moto G, Moto Watch ve Moto One olarak adlandırılan yeni akıllı saat modelleri 2021’in yaz aylarında piyasaya sürülecekler. Gelin modellere şöyle bir göz atalım.

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Yeni Moto akıllı saatlerin tasarımları ve bilinen özellikleri!

Motorola‘nın yeni akıllı saatlerine baktığımızda uygun fiyatlı model olarak Moto G karşımıza çıkıyor. Motorola cihazların fiyatları hakkında bir açıklamada bulunmamış. Ancak tahminlere göre Moto G bu üç ürün arasında en uygun fiyatlı olan olacak. Yuvarlak ve basit bir tasarım ile gelen Moto G, üzerinde iki adet fiziksel tuş taşıyor. Moto G adlı akıllı saat beyaz renk seçeneği ile geliyor. Moto G fiyatı dolayısıyla Motorola akıllı saat modelleri arasında dikkat çeken bir model oluyor.

Aynı ay içerisinde tanıtılacak olan Moto Watch ve Moto One daha özenilmiş bir tasarıma sahip. Apple Watch‘u andıran Moto Watch, üç model arasında orta direği temsil ediyor. Yine yuvarlak şekilde tasarlanan Moto One ise, tarzından da anlaşılacağı üzere daha premium bir tasarım ile geliyor.

Motorola akıllı saat modelleri hakkında teknik açıdan bilgiler bulunmuyor. Ancak söylediğimiz gibi serinin kalite sıralaması Moto G, Moto Watch ve Moto One şeklinde olacak. Bununla birlikte tüm modellerde WearOS işletim sistemi bulunacağı söyleniliyor. Bakalım Motorola yeni akıllı saat modellerine ne kadar fiyat biçecek.

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