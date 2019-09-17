Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera kıyaslaması

Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera karşılaştırma videosu ile karşınızdayız! Son dönemin 2000 TL civarı fiyat segmentindeki iki gözde telefonu bu videoda karşı karşıya geliyor. Bakalım arka kamera ve ön kamera sonuçları neler gösteriyor?
Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera karşılaştırması
İlk olarak Xiaomi Mi A3 modelinin kamera özelliklerini anlatacak olursak cihazda üçlü bir arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine sahip ve 48 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera 8 MP ve ultrageniş açı sensör olarak görev yaparken, üçüncü kamera 2 MP ve derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 32 MP‘lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera mevcut. Cihazın hiçbir kamerasında OIS desteği bulunmuyor.
Meizu Note 9 modelinde ise çift arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera yine 48 MP çözünürlüğünde ve F/1.7 diyafram değerine sahip. Öte yandan ikinci kamera ise 5 MP‘lik derinlik algıyacısı olarak çalışıyor. Son olarak ön kamera ise F/2.0 diyafram değerine sahip ve 20 MP çözünürlüğünde. Bu modelde de hiçbir kamera modülünde OIS desteği bulunmuyor.
İki cihazın fiyatlarını karşılaştırdığımızda Xiaomi Mi A3 modeli 1999 TL ile satılırken, Meizu Note 9 modeli 1729 TL‘ye satılıyor.
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