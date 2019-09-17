Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera kıyaslaması

Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera karşılaştırma videosu ile karşınızdayız! Son dönemin 2000 TL civarı fiyat segmentindeki iki gözde telefonu bu videoda karşı karşıya geliyor. Bakalım arka kamera ve ön kamera sonuçları neler gösteriyor?

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Xiaomi Mi A3 vs Meizu Note 9 kamera karşılaştırması

İlk olarak Xiaomi Mi A3 modelinin kamera özelliklerini anlatacak olursak cihazda üçlü bir arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine sahip ve 48 MP çözünürlüğünde. İkinci kamera 8 MP ve ultrageniş açı sensör olarak görev yaparken, üçüncü kamera 2 MP ve derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 32 MP‘lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera mevcut. Cihazın hiçbir kamerasında OIS desteği bulunmuyor.

Meizu Note 9 modelinde ise çift arka kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera yine 48 MP çözünürlüğünde ve F/1.7 diyafram değerine sahip. Öte yandan ikinci kamera ise 5 MP‘lik derinlik algıyacısı olarak çalışıyor. Son olarak ön kamera ise F/2.0 diyafram değerine sahip ve 20 MP çözünürlüğünde. Bu modelde de hiçbir kamera modülünde OIS desteği bulunmuyor.

İki cihazın fiyatlarını karşılaştırdığımızda Xiaomi Mi A3 modeli 1999 TL ile satılırken, Meizu Note 9 modeli 1729 TL‘ye satılıyor.