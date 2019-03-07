Xiaomi Mi 9’un bize anlattığı 2 şey (VİDEO)

Xiaomi Mi 9 modeli, geçtiğimiz MWC 2019 kapsamında Çin’den sonra global olarak da lanse edildi. Global lansmanın hemen ardından Avrupa’da satışa sunulan cihaz, Snapdragon 855 işlemcisiyle büyük ölçekte satılmaya başlanan ilk akıllı telefon oldu.

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Bu videomuzda, Xiaomi Mi 9 modeliyle ilgili iki farklı konudan söz ediyoruz. Bunlardan birincisi, şirketin yaptığı global lansman ve markanın artık sadece Çin’de değil tüm dünyada etkili olması. İkincisi ise cihaz Avrupa’da Galaxy S10 ve iPhone XS gibi modellerin yarı fiyatı olmasına karşın, aynı durumu neden Türkiye’de göremeyeceğimiz üzerine.