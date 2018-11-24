Xiaomi Mi 8 vs Pocophone F1 kamera kıyaslaması (VİDEO)

Xiaomi Mi 8 vs Pocophone F1 kamera kıyaslaması videomuzda, iki telefonun kamera performansları karşı karşıya geliyor. Videomuzda hem arka, hem de ön kameranın fotoğraf ile video performans karşılaştırmalarını görebileceksiniz. Ayrıca gündüz ve gece şartlarında çektiğiniz farklı senaryolarda test ettik.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Xiaomi Mi 8 vs Pocophone F1 kamera kıyaslaması

Cihazların kamera özelliklerine baktığımızda Xiaomi Mi 8 modelinde 12 MP + 12 MP olmak üzere F/1.8 diyafram değerine sahip çift arka kamera yer alıyor. Bu arka kamerada 4 eksenli OIS desteği ve dual pixel PDAF teknolojisi bulunuyor. Ön tarafta ise F/2.4 diyafram değerine sahip yine 12 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası var.

Pocophone F1 modeline baktığımızda ise F/1.9 diyafram değerine sahip 12 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera yer alıyor. Pocophone modelinde OIS olmamasına karşına dual pixel PDAF teknolojisi bu cihazda da yer alıyor. Ön kamerada ise F/2.0 diyafram değerine sahip 20 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Bakalım iki telefon bu kamera donanımları ile birbirlerine göre nasıl farklar ortaya koyuyor?