Xiaomi Mi 11 Lite’ın renk seçenekleri belli oldu! İşte Mi 11 Lite’ın tüm detayları

Xiaomi‘nin yakın zamanda tanıtacağı Mi 11 Lite‘ın renk seçenekleri kesinleşti. İşte Xiaomi Mi 11 Lite‘ın renk seçenekleri ve bilinen teknik özellikleri.

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Xiaomi’nin yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 11 Lite‘ın tanıtımına kısa bir süre kaldı. Tanıtıma sayılı günler kala hem Xiaomi‘den hem de güvenilir kaynaklardan cihaz hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. En son gelen bilgi ise direkt olarak Xiaomi’den. Xiaomi yeni cihazı Mi 11 Lite’ın renk seçeneklerini açıkladı. İşte Xiaomi Mi 11 Lite’ın renk seçenekleri ve teknik özellikleri.

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Xiaomi Mi 11 Lite’ın renkleri!

Xiaomi Twitter’da paylaştığı bir gönderi ile yeni cihazı Xiaomi Mi 11 Lite’ın renklerini açıkladı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Mi 11 Lite‘ın renklerinin Tuscany Coral (Toskana Mercan), Jazz Blue (Caz Mavisi) ve Vinyl Black (Vinil Siyahı) olduğu açıklandı. Renklerin sergilendiği bir videoyu da paylaşan Xiaomi, gerçekten güzel renkler seçtiğini kanıtlamış oldu. Şimdi gelin Mi 11 Lite‘ın diğer detaylarına bakalım.

We’re very excited to reveal 3 beautiful color variants of #Mi11Lite 😍 🟤 Tuscany Coral

🔵 Jazz Blue

⚫️ Vinyl Black These colors are inspired by a region in Italy, a music genre & phonographic records Tell us your favorite color Launching 22nd June, 12PM#LiteAndLoaded pic.twitter.com/LYOVvFAFbY — Mi India (@XiaomiIndia) June 18, 2021

Xiaomi Mi 11 Lite’ın özellikleri!

Xiaomi tarafından 22 Haziran’da tanıtılacak olan Mi 11 Lite 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. FHD+ çözünürlüğüne görüntüler sunan bu ekran hemen üzerinde 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kısmında 64MP‘lik bir ana kamera barındıran Mi 11 Lite, bu kameraya ek olarak 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera ve 5MP‘lik bir makro kameraya da yer veriyor.

Performansını Qualcomm Snapdragon 732G‘den alan Mi 11 Lite, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek ile destekleyebiliyor. 64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunan Mi 11 Lite, içerisinde 4520mAh‘lik bir batarya taşıyor. Bu batarya ise 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemine sahip olan cihazın güç tuşuna monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olduğu da biliniyor.

22 Haziran‘da tanıtılacak olan Xiaomi Mi 11 Lite şimdiden beklenilen bir model olmayı başardı. Yaklaşık 270 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması beklenilen Mi 11 Lite bakalım gerçekten tüm bu özelliklere sahip mi. Sizce Mi 11 Lite’ın özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.