Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite’ın renk seçenekleri belli oldu! İşte Mi 11 Lite’ın tüm detayları
Xiaomi‘nin yakın zamanda tanıtacağı Mi 11 Lite‘ın renk seçenekleri kesinleşti. İşte Xiaomi Mi 11 Lite‘ın renk seçenekleri ve bilinen teknik özellikleri.
Xiaomi’nin yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 11 Lite‘ın tanıtımına kısa bir süre kaldı. Tanıtıma sayılı günler kala hem Xiaomi‘den hem de güvenilir kaynaklardan cihaz hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. En son gelen bilgi ise direkt olarak Xiaomi’den. Xiaomi yeni cihazı Mi 11 Lite’ın renk seçeneklerini açıkladı. İşte Xiaomi Mi 11 Lite’ın renk seçenekleri ve teknik özellikleri.
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Xiaomi Mi 11 Lite’ın renkleri!
Xiaomi Twitter’da paylaştığı bir gönderi ile yeni cihazı Xiaomi Mi 11 Lite’ın renklerini açıkladı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Mi 11 Lite‘ın renklerinin Tuscany Coral (Toskana Mercan), Jazz Blue (Caz Mavisi) ve Vinyl Black (Vinil Siyahı) olduğu açıklandı. Renklerin sergilendiği bir videoyu da paylaşan Xiaomi, gerçekten güzel renkler seçtiğini kanıtlamış oldu. Şimdi gelin Mi 11 Lite‘ın diğer detaylarına bakalım.
We’re very excited to reveal 3 beautiful color variants of #Mi11Lite 😍
🟤 Tuscany Coral
🔵 Jazz Blue
⚫️ Vinyl Black
These colors are inspired by a region in Italy, a music genre & phonographic records
Tell us your favorite color
Launching 22nd June, 12PM#LiteAndLoaded pic.twitter.com/LYOVvFAFbY
— Mi India (@XiaomiIndia) June 18, 2021
Xiaomi Mi 11 Lite’ın özellikleri!
Xiaomi tarafından 22 Haziran’da tanıtılacak olan Mi 11 Lite 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. FHD+ çözünürlüğüne görüntüler sunan bu ekran hemen üzerinde 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kısmında 64MP‘lik bir ana kamera barındıran Mi 11 Lite, bu kameraya ek olarak 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera ve 5MP‘lik bir makro kameraya da yer veriyor.
Performansını Qualcomm Snapdragon 732G‘den alan Mi 11 Lite, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek ile destekleyebiliyor. 64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunan Mi 11 Lite, içerisinde 4520mAh‘lik bir batarya taşıyor. Bu batarya ise 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemine sahip olan cihazın güç tuşuna monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olduğu da biliniyor.
22 Haziran‘da tanıtılacak olan Xiaomi Mi 11 Lite şimdiden beklenilen bir model olmayı başardı. Yaklaşık 270 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması beklenilen Mi 11 Lite bakalım gerçekten tüm bu özelliklere sahip mi. Sizce Mi 11 Lite’ın özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M32’nin teknik özellikleri sızdırıldı!
Samsung’un yeni fiyat/performans modeli Samsung Galaxy M32‘nin tüm özellikleri sızdırıldı. İşte tüm detaylarıyla Samsung Galaxy M32.
Samsung‘un uygun fiyatlı cihazı M31’in üst modeli Galaxy M32‘ye ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda GeekBench’te görüntülenen M32, şimdi çok daha fazla detay ile karşımızda. İşte çok çok yakın bir tarihte karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy M32‘nin tüm özellikleri.
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21 Haziran‘da yani yarın Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy M32‘nin özellikleri belli oldu. İlk olarak Amazon’da satışa sunulacak olan cihaz hakkında gerçek bilgiler aslında yarın ortaya çıkacak. Ancak bugün gelen bir sızıntı ile Galaxy M32‘nin tüm özellikleri karşımıza çıktı. Gelin M32’nin özelliklerine hep birlikte göz atalım.
Samsung Galaxy M32 hakkındaki sızıntılara göz attığımızda cihazın 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geleceğini görüyoruz. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran FHD+ çözünürlüğünde görüntüler sunacak. Öte yandan ön kısmında 20MP’lik bir ön kameraya sahip olan M32, arka kısmında 64MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü arka kamera grubunu da taşıyacak.
𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗠𝟯𝟮
•6.4″ sAMOLED FHD+
•90Hz refresh rate
•MediaTek Helio G85
•upto 6GB LPDDR4X RAM
•upto 128GB eMMC 5.1 ROM
•Rear Cam- 64(GW3)+8MP+2MP+2MP
•Front Cam- 20MP
•Gorilla Glass 5
•6,000mAh battery, 15W charger
Starts at under 15k #GalaxyM32 pic.twitter.com/9bsM8aJiyM
— 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) June 19, 2021
Performans tarafında geçtiğimizde MediaTek Helio G85 yonga seti ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M32, 6GB LPDDR4X RAM bellek ile performansını destekleyecek. 128GB dahili depolama sunan M32, 6000mAh‘lik bir bataryayı da üzerinde taşıyacak. Ancak kötü olan kısım cihazın 15W hızlı şarj destekli destekli olması. Ek olarak Galaxy M32 Android 11 işletim sistemine sahip olacak. Cihazın fiyatının ise 202 Dolar civarında olacağı söyleniliyor.
Orta segmente hitap eden ve fiyat/performans ürünü olarak sunulan Galaxy M32‘ye genel olarak baktığımızda özelliklerinin yeterli olduğunu görüyoruz. Cihaz her ne kadar yeterli özellik sunsa da 6000mAh gibi kocaman bir bataryaya 15W hızlı şarj desteğinin yeterli gelmeyeceği aşikar. Ancak cihazın segmentine baktığımızda kabul edilebilir olduğunu da söylemek gerek.
Sizce Samsung’un yeni uygun fiyatlı modeli Galaxy M32‘nin özellikleri yeterli mi? Siz cihazı satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
EN İYİ YERLİLERDEN BİRİ | Redmi 9T KUTU AÇILIŞI
Xiaomi’nin Türkiye’de üretilen telefonlarının arasına bir yenisi daha eklendi. Oldukça iddialı renk seçenekleri sunan Redmi 9T modelinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
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Redmi 9T Özellikleri:
- Boyut: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- Ağırlık: 198 g
- Ekran: 6.53 inç, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Şarj: 18 Watt
- Diğer: Corning Gorilla Glass 3
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Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 50 serisi bu sene gelmeyebilir!
Huawei, 2013 yılından bu yana ilkbaharda P serisini ve sonbaharda da Mate sersinin piyasaya sürüyordu. Amerika ile aralarında olan anlaşmazlık sonucunda olan ticaret kısıtlamaları, artık Google ile iş birliği yapılmaması sebepleriyle Mate serisinin sonu gelmiş olabilir.
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Yeni söylentilere göre Huawei’nin mevcut müşterilerine hizmet vermeye ve yeni nesil cihazlarına ve yakında tanıtımı olacak HarmonyOS işletim sistemiyle çıkış yapacak ilk akıllı telefon P50 serisini piyasaya sürmeye odaklandığını ve Huawe’nin standart takviminde yaklaşmakta olan yeni Huawei Mate serisinin üyesi olabilecek 50 serisini atlamayı düşündüğü iddia ediyor.
Aslında bir iddiadan fazlası olarak, Huawei bu stratejiyle kullanarak kötü bir durumdan iyi bir düzlüğe çıkış olarak bakıyor. Zaten sınırlı ve dikkatli bir şekilde kaynak kullanımı söz konusu iken mevcut müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve aynı zamanda bir amiral gemisi ile yola devam etmek daha mantıklı olarak gözüküyor.
Hatta bu olayın garip bir tarafı olarak Huawei P50 nin çıkışını da yaklaşık 3 aydır ertelemekte. Bu yaz sonlarına doğru Mate serisinin tanıtılması gerektiğini düşünürsen geç bile kalındığını söyleyebiliriz. Ayrıca Huawei yaptığı HarmonyOS tanıtımının sonunda bizlere bir teaser olarak göstermişti. Bu gösterimi yaptıktan sonra tanıtımının yakın olması bekleniyor.
Şunu da belirtmek gerekir ki müşterilerine daha iyi bir hizmet vermek demek; pil değişimleri, ekranlar değişimleri ve cam arka kapak değişimlerinin yanı sıra kameralar ve diğer dahili bileşenleri düşük bir fiyata teknik servis sunması anlamına geliyor.
Huawei’nin müşterilerine daha iyi bir hizmet vermenin dışında da HarmonyOS’a ağırlık vermek. Yeni bir işletim sistemi olmasının yanında Android’den geçişlerinde hızlı olmasını sağlamak istiyor. Son bir haftada 10 milyon cihazın aktif olarak HarmonyOS’a geçiş yaptığını söyleyebiliriz. HarmonyOS Huawei’nin tüketicilerine sunacağı en büyük yeniliği olacağı için tüketicileri bu yüzden şirketin merkezine oturtmak istiyor. Sonuç olarak birçok rakibi ile yarışmak zorunda kalacak olan Huawei özellikle 5G destekli işlemciler konusunda nasıl bir yenilik sunacağı merakla bekleniyor. Beklentilerin de Huawei P50 serisi ile bir nebze de olsa giderileceğini de hatırlatalım.
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