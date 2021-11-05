Xiaomi Loop LiquidCool Teknolojisini Tanıttı!

Akıllı telefonların işlemcileri her yıl daha da güçleniyor ve hızlanıyor. Ayrıca bu işlemciler nanometre olarak da küçüldüğü için çekirdekler birbirlerine daha yakın konumda yer alıyor ve daha da fazla ısınmaya başlıyor. Bu nedenle akıllı telefon üreticileri telefonlarının hızı ve gücünün yanında telefonlarında ısınmasının önüne geçmesi için de çalışmalar yapıyor. Xiaomi, bu konuda yaptığı geliştirme olan Loop LiquidCool teknolojisini de tanıttı.

Bakmakta fayda var: Redmi Note 9, Yeni MIUI 12.5 Güncellemesini Alıyor!

Xiaomi, temel ısı borularını iki şekilde iyileştiren Loop LiquidCool teknolojisini geliştirdi ve sonuçlarda sevindirici. Geliştirilen bu teknoloji ile soğutma verimliliği iki katına çıkarılmış. Bu teknolojinin 2022’nin ikinci yarısında Xiaomi ürünlerinde görünmesi bekleniyor.

Bu yeni teknolojinin nasıl çalıştığını anlamak için yukarıdaki resme bakabilirsiniz. Yonga setinden gelen ısı sıvının Evaporatör adı verilen buharlaştırıcı aygıt sayesinde buharlaşmasına, buharlaşan sıvının Kondansatör adı verilen soğutma işlevini yerine getircek olan borudan aşağıya doğru hareket etmesine ve tekrar sıvıya dönüşmesini sağlıyor. Bu sıvı daha sonra Evaporatörü besleyen Yeniden Dolum odasına gidiyor ve böylece döngü yeniden başlıyor.

Aslında temelde ısı borularının yaptığı göreve gibi gibi gözükse de farklı noktaları da var. İlk olarak, sıcak gaz ve soğuk sıvı ayrı tutulur. Isı borularında durum daha farklıdır. Isı borularında sıvıyı taşıyan fitil ve gazın geçtiği oda aynı metal borunun içindedir ve ikisi arasındaki temas verimliliği düşürür. Ancak yeni teknoloji ile durum değişmiş gibi gözüküyor.

İkinci büyük değişiklik, dolaşımın doğru yöne gitmesini sağlamak için Tesla valflerinin kullanılmasıdır. Bu valfler Tesla tarafından icat edilmiş ve hareketli parçaları yok. Bunun yerine sıvının bir yönde diğerine göre çok daha kolay akmasını sağlamak için damla şeklinde kanalları bulunuyor. Loop LiquidCool’un nasıl çalıştığına dair yayınlanan videoda, Xiaomi orijinal soğutma sistemi yerine Loop LiquidCool sistemiyle değiştirerek Mix 4’ün özel bir versiyonunu hazırlamış.

30 dakika boyunca maksimum ayarda olacak şekilde 60fps’te Genshin Impact oyunu oynandıktan sonra ölçülen sıcaklık 47,7 derece seviyesinde. Ancak orijinal bir şekilde test edilen MIX 4 ise aynı senaryoda 8,6 derece daha fazla ısınarak 56,3 dereceyi görmüş. Snapdragon 888 kullanan telefonların ortalama sıcaklıklarından 5 derece daha az olduğunu da burada belirtiyorlar. Xiaomi, tasarımının esnek olduğunu ve diğer bileşenleri de kapsayacak şekilde yapılabileceğini söylüyor. Kare şeklindeki bir yapı pil, kamera modülleri ve diğer bileşenler için daha fazla alan bırakabilir. Bu da telefonların iç yerleşimi konusunda bir değişiklik gösterebilir. Peki siz Xiaomi tarafından geliştirilen Loop LiquidCool teknolojisini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın.