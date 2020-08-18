Xiaomi lansmanını, 50 milyondan fazla insan canlı olarak izledi

Geçtiğimiz pazar günü Xiaomi, firmanın kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından düzenlenen online bir lansman gerçekleştirdi. Lansman sırasında Lei Jun, Mi 10 Ultra da dahil olmak üzere birçok ürünü tanıttı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca yapay zeka teknolojilerine ve IOT yani nesnelerin internetine odaklanacak.

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Xiaomi, ilerleyen zamanlarda birçok sürpriz ile karşımızda olabilir

Firma kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Douyin üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile 50 milyon izleyiciye ulaşabilmeyi başardı. Ayrıca lansman sırasında Xiaomi’nin, 30 milyon Dolar’lık bir satış gerçekleştirebilmeyi de başardığı duyuruldu. Bu başarı üstüne Lei Jun, Weibo hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ulaşılan 2 rakamın da rekor düzeyde bir başarı olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Xiaomi ürünlerinin lansmanını yapan Jun, çok beklenen Mi TV LUX Transparent Edition‘ı da tanıttı. Ayrıca, çok beklenen yeni amiral gemisi Mi 10 Ultra modelini de lansmanda görme fırsatı yakaladık. Mi 10 Ultra, 8K video çekim desteğine sahip ve cihazın Çin’deki satış fiyatı da 5,299 Yuan olarak belirlendi.

Ayrıca geçtiğimiz pazar günü Xiaomi tarafından yayınlanan mektupta ortaya çıkan şirketin gelecek planları da; Xiaomi’nin ilerleyen zamanlarda yapay zeka destekli IOT yani nesnelerin interneti odaklı olacağı yönünde. Hatta Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde bu teknolojilere önümüzdeki 5 yıl için en az 1.5 milyar Dolar’lık yatırım yapacağını da açıklamıştı. Şuanda dünyanın 4. en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Xiaomi, Mart döneminde de beklenenin çok üstünde bir finansal performans göstererek; 30.3 milyar Yuan’lık ciro yakalayabildi. Nesnelerin interneti, ekosistem ürünleri, akıllı TV’ler ve modemlerle beraber Xiaomi bu ürünlerde 13 milyar Yuan’lık ciro elde edebildi. Hatta Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde akıllı telefon satışları dünya genelinde %14 düşmüş olsa bile; Xiaomi’nin, satışlarını %10.1 oranında artırmayı başarabildiği ortaya çıktı.

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