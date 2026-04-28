Teknoloji devi Çin pazarında mobil cihazların enerji ihtiyacını hızlı şekilde karşılamayı hedefleyen yeni bir aksesuar paketini duyurdu. Kullanıcılara yüksek verimlilik sunan Xiaomi 100W GaN şarj cihazı, boyutları ve kutu içeriğiyle öne çıkıyor. Peki bu kompakt hızlı şarj adaptörü kullanıcılara günlük hayatta neler vadediyor?

Kompakt tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 100W GaN şarj cihazı detayları

Çin merkezli Youpin platformu üzerinde listelenen Xiaomi 100W GaN şarj cihazı, geleneksel silikon tabanlı modellere kıyasla daha az ısı üretiyor. Minimalist beyaz renkli bir dış yüzeye sahip olan ürünün yan tarafında büyük puntolarla 100W ibaresi yer alıyor. Taşıma kolaylığı odaklı tasarlanan adaptör, 55.9 x 49.3 x 28 milimetre ölçülerinde ve 106 gram ağırlığında.

Bu donanım, kutu içeriğinden çıkan 1 metrelik USB-A uçlu bağlantı kablosuyla birlikte kullanılıyor. Kablonun 6A akım değerini desteklemesi, adaptörün tam kapasitede çalışmasına olanak tanıyor. Güvenlik önlemlerini merkeze alan dış kasa, uzun süreli kullanım için UL94-V0 sınıfı ateşe dayanıklı malzemeden üretiliyor.

Kullanım ömrünü uzatan Xiaomi 100W GaN şarj cihazı; aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, düşük voltaj ve elektromanyetik parazitlere karşı koruma kalkanı barındırıyor. Tek bir USB-A girişine sahip olan donanım; 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A ve 20V/5A gibi gerilim yapılandırmalarına destek veriyor. Bu geniş uyumluluk profili, farklı markalara ait akıllı telefonların sorunsuz doldurulmasını sağlıyor.

Resmi verilere göre bu ürün; Xiaomi 17 Pro Max ve 17 Pro modellerinin bataryasını 30 dakika içerisinde yüzde 83 seviyesine ulaştırıyor. Aynı süre zarfında temel Xiaomi 17 modeli ise yüzde 63 ile yüzde 67 bandına çıkıyor. Apple ekosistemindeki yazılımsal limitlere rağmen iPhone 17 Pro Max yüzde 72, iPhone 17 Pro ise yüzde 70 doluluk oranını yakalıyor.

Teknik özellikler

Boyutlar: 55.9 x 49.3 x 28 mm

Ağırlık: 106 gram

Giriş tipi: Tek USB-A noktası

Çıkış değerleri: 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A, 20V/5A

Kablo desteği: 1 metre USB-A – USB-C, 6A maksimum akım

Malzeme: UL94-V0 ateşe dayanıklı dış kasa

Güvenlik: Aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, düşük voltaj, elektromanyetik parazit koruması

Fiyat bilgisi

Şu an için yalnızca Çin pazarında erişime açılan paketin fiyatlandırması şu şekilde listeleniyor:

Xiaomi 100W GaN şarj paketi – Standart sürüm: 169 Yuan (Yaklaşık 25 Dolar)

GaN nedir?

Galyum Nitrür kelimelerinin kısaltması olan bu teknoloji, yarı iletken malzemelerin kullanıldığı elektronik devreleri ifade eder. Geleneksel silikon yapılara göre enerjiyi çok daha verimli iletir ve daha az ısı ortaya çıkarır. Bu sayede yüksek güçlü donanımlar fiziksel olarak daha küçük boyutlarda üretilebilir.

