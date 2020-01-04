Xiaomi kameralardaki açık, görüntülerinizi başkalarına gösteriyor!

Xiaomi’nin Google uygulamalarıyla bağlantılı olan IP kameralarında çok büyük bir güvenlik zafiyeti keşfedildi. Açıktan dolayı birçok kişinin görüntüleri kendi kameralarına ait olmayan görüntüleri gördüler.

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Indepent’in haberine göre Google hesaplarına bağlı Xiaomi marka kameraların, başkalarına ait evlerin içinden görüntüler izlediklerini belirtiyor. Bir kullanıcı, başka kişilerin kameralarıyla çekilmiş ve içlerinde uyuyan insanlar, oyuncaklarla oynayan çocuklar, hatta beşiğinde uyumakta olan bir bebeğin de olduğu video görüntüerini paylaştı.

Sorun Reddit üzerinden fark edildi. Bir reddit kullanıcısının paylaşımı sayesinde durum hemen anlaşıldı. Söz konusu paylaşım sosyal medya sitesinde 1 Ocak tarihinde paylaşıldı. Durumu kabullenen Google, bu durumdan sadece Xiaomi marka kameraların etkilendiğini belirtti.

Xiaomi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Google sorunun çözümü üzerine çalıştıklarını ve çok yakın zamanda problemi çözeceklerini belirtti. Durum çözülene kadar, akıllı kameralara sunulan Google Nest desteği de kaldırıldı.

Firmanın başına gelen ilk sıkıntı bu değil. Teknoloji devi geçen yıl şubat ayında yaptığı açıklamada, bazı cihazların bilgisayar korsanlarının kontrolüne geçmiş olabileceği endişesiyle Nest kamera sahiplerine şifrelerini sıfırlamaları çağrısında bulunmuştu.

Xiaomi marka IP kamera kullanan bir aile, bu durumdan muzdarip olarak internet korsanları tarafından ağır ırkçılık ifadeleri içeren bir konuşmayı kameralarının hoparlör sistemleri üzerinden duymak zorunda kalmışlardı.