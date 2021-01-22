Akıllı Telefonlar
Xiaomi İstanbul’da üretime başlıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, Türkiye’deki üretim faaliyetleri devam ediyor. Gelen bilgiye göre Xiaomi, İstanbul Avcılar’da yerli üretime başlıyor.
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Ülkemizde oldukça sevilen Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Türkiye’de üretime başlıyor. Bir süre önce ülkemize gelen 200 dolar altındaki telefonlarla ilgili ithalat yasaları, Covid-19 pandemisi sebebiyle az da olsa Çin’den kayan üretim ve düşük kur bir araya geldiğinde son dönemlerde ortaya yeni bir trend çıktı yerli üretim. Samsung, Oppo, Vivo, TCL, Tecno, Infinix ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri ve Dünya’nın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, yerli üretim için İstanbul Avcılar’da üretime başlıyor.
Xiaomi yerli üretime başlıyor
Ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi, Salcomp’un İstanbul / Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim yapacak. Apple ve Xiaomi’nin tedarikçilerinden biri olan bu şirket, Avcılar’da 14 bin metrekarelik bir fabrikasında iki bin kişi çalıştıracak. Yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen fabrika ülkemiz için hem katma değer, hem de ciddi bir istihdam kapısı olacak. Amiral gemisi modellerin üretim sürecinin daha karmaşık ve daha ciddi yatırımlar istemesi sebebiyle Xiaomi, ülkemizde sadece giriş ve orta seviye telefonlar üretecek. Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devinin, gelişmeleri önümüzdeki hafta yapacağı bir lansmanla basına duyurması bekleniyor. Türkiye’de oldukça sevilen ve tercih edilen şirket bu hamlesiyle tekrar kullanıcıların gönüllerini kazanacak gibi duruyor.
Başka üreticiler de geliyor
Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek olan tek şirket değil. Gelen bilgilere göre diğer üreticiler de Türkiye’de yatırım ve üretim için çalışmalar yapıyor. Oppo, Vivo, Tecno, TCL , Infinix, Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de ülkemizde Vestel, Arçelik ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak akıllı telefon üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Umarız ülkemizde yerli üretim gibi ılımlı ekonomik hamleler devam eder ve kullanıcılar uygun fiyata bu teknolojilere erişebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82 yolda
Samsung Galaxy A82, arka tarafa konumlandırılmış dönebilen bir motorize kamerayla gelebilir. A80 tasarımına sadık kalınıyor.
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Akıllı telefon üreticileri, yıllardır kullanıcılarına tam ekran deneyimi yaşatmak için uğraşıyor. Bunun için ilk olarak çerçeveleri ortadan kaldıran üreticiler, ön kamera söz konusu olunca biraz daha yaratıcı olmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar çentik, motorize kameralar ve ekran altı kamera teknolojileri gibi yöntemler denendi. Samsung da bu şirketlerden biri. Şirketin 2019 Nisan ayında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy A80 modeli, dönebilen motorize bir arka kamera sayesinde, ön tarafta bir kamera konumlandırmaya gerek kalmadan kullanılabiliyordu. Bunu arka taraftan açılan motorize bir mekanizmayla arka kamerayı öne çevirerek başaran şirket, ilk modelden itibaren suskunluğunu korumuştu. Şimdi bu değişiyor. Samsung Galaxy A82 geliyor.
Samsung Galaxy A82
Dedikodulara göre Samsung, SN-A826B model numaralı bir telefon üzerine çalışıyor. İddialara göre bu model, Galaxy A80’in devamı niteliğinde olacak ve 5G özelliği ile dönebilen motorize bir arka kameraya sahip olacak. Samsung Galaxy A82 olarak isimlendirilecek olan telefon hakkında şimdilik çok fazla bilgi olmazken, geliştirilme sürecinin erken aşamalarında olduğunu belirtmekte de fayda var. Ekran altı kamera teknolojisi daha fazla gelişene ve her telefonda kullanılmaya uygun hale gelene kadar, bu alternatifler kullanılmaya devam edecek gibi görülüyor. Kullanıcılar, özellikle bozulma ve ekstra kırılgan olma ihtimaline karşı motorize parçası olan telefonlara önyargılı yaklaşıyor.
İlk ekran altı kameralı telefon
Samsung Galaxy A82 gibi modeller üzerinde çalışmaya devam ederken, ilk ekran altı kameraya sahip telefon ise ZTE’den geldi. Çinli akıllı telefon üreticisinin ZTE AXON 20 modeli, kendini gizleyebilen ekran altında bir kameraya sahip ve kullanıcılara herhangi bir sorun olmadan tam ekran deneyimini yaşatabiliyor. Henüz erken aşlamada olan bu teknolojinin kısa süre içerisinde diğer üreticilere de yayılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Realme C20, Helio G35 yonga seti ile tanıtıldı!
Realme bugün, uygun fiyatlı C serisine yeni bir akıllı telefon ekledi. Bu yeni cihazın ilk satışa çıkacağı ülke Vietnam olacak. Realme C20 olarak adlandırılan telefon, MediaTek Helio G35 yonga seti ve 5000 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile geliyor.
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Realme C20, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Realme C20, bu seride görmeye alışık olduğumuz 6.5 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD ekran ile gelecek. Ekranın ön tarafında damla çentik tasarımlı 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Realme C20‘nin arka tarafında ise 8 MP çözünürlüklü tek bir kamera mevcut. Bu kameraya, altında bulunan LED flaş eşlik ediyor. Arka tarafta tek kamera olmasına rağmen telefonda kare bir kamera tasarımı kullanılıyor. Telefonun arka tarafında hoparlör, alt tarafında ise 3.5 mm kulaklık girişi, mikrofon ve microUSB bağlantı noktası bulunuyor. Cihazda kullanılan microUSB girişinin kullanıcıları rahatsız etmesi muhtemel gözüküyor.
C20, her ne kadar microUSB girişi kullansa da 5000 mAh değerindeki bataryası ile bunu bir nebze telafi ediyor. Cihazda bulunan 5000 mAh batarya, 10W gücünde hızlı şarjı destekliyor. Telefonun 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Mevcut depolama alanı günümüz telefonlarının çok altında olsa da microSD kart ile bu alanı yükseltebilmek mümkün. C20, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Telefonun Vietnam fiyatı ise VND2,490,001 (105$/90€) olacak.
Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G tanıtıldı, Dimensity 1000+ ve 120 Hz şelale ekran
Honor, Huawei çatısından ayrıldıktan sonraki ilk telefonunu duyurdu. V40, Huawei’ye yapılan ambargo yaptırımlarına takılmayabilir.
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Huawei çatısı altında olmayan ilk Honor telefon
Huawei’nin Honor şirketini Shenzhen merkezli Çinli ortaklar konsorsiyumuna satmasından bu yana ilk kez yeni V40 5G amiral gemisi telefonunu duyurdu. Telefon şimdilik Çin‘e özel, ancak Honor’un V serisi genellikle “View” markası altında dünyanın geri kalanına da ulaşıyor.
V40, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç OLED ekrana sahip ve MediaTek Dimensity 1000+ işlemci ile çalışıyor. Birincil kamera 1 / 1.56 inç 50 megapiksel sensöre sahip. 4.000 mAh pil, kablosuz 50 kabloyla 66 Watt olarak şarj edilebiliyor.
Huawei, Kasım ayında aşırı baskı ve yeterli bir tedarik zinciri sağlamadaki zorluk nedeniyle Honor‘u sattığını duyurdu. Honor, Huawei’den bağımsız olarak işletilirken, HiSense’in Kirin işlemcileri gibi teknolojisinin çoğu için ana şirkete güveniyordu. Bu, ABD şirketlerinin Huawei ile iş yapmasını yasaklayan ABD yaptırımlarının da aynı derecede sert vurulduğu anlamına geliyordu.
V40 modeli elbette Kasım ayından beri geliştiriliyor, ancak Huawei Honor’u elden çıkardığına için V40‘ın uluslararası “View 40” versiyonu belki de Google servisyeriyle birlikte satışa çıkabilir. Bu, Honor‘un, Google‘ın bulunmadığı Çin dışında Google‘ın Play Store‘uyla rekabet etmekte zorlanan Huawei AppGallery‘e güvenmek zorunda kalmanın büyük dezavantajı olmadan Batı pazarlarında ve ötesinde telefon satmasına olanak tanıyabilir.
Aynı zamanda, Honor artık Huawei‘nin tedarik zincirine güvenme avantajına da sahip değil. Bu nedenle, telefonlar başka bir ülkede piyasaya sürüldüğünde, kendisini kendi başına güçlü bir marka olarak kurmak için yapması gereken işleri olacak. Birçok ülkede Huawei’den ayrı olarak sıfırdan bir şirket kurmak gibi. Şimdilik, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model için 3.599 yuan’dan (~ 550 $) başlayan fiyatlarla Çin’de satışa çıktı. 256GB isterseniz de 3.999 yuan (~ 620 $) fiyat etiketiyle satın alabilirsiniz.
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Yazan: market2020, 19 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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