Çin’in yıldızı konumundaki Xiaomi son dönem cihazları ile oldukça popülaritesini arttırdı. Hali hazırda iki fabrikası ile faaliyet gösteren firma, Hindistan’da 3 yeni fabrika açacağını da duyurdu.

Xiaomi 3 fabrika ile üretim bandını artıracak!

Hindistan’da İlk olarak Foxconn ile ortak olarak Xiaomi telefonların parçalarının birleşimi ve üretimi için fabrika kurmuştu. Ardından ikinci fabrikasını ise geçtiğimiz kasım ayında powerbank gibi güç üniteleri üretmek adına Hipad ile beraber hayata geçirdi. Böylece özellikle Hindistan tarafındaki satışların %95’i gibi bir oranı aynı ülke içerisindeki üretim ile karşılamayı başardı. PCB ve birçok parçayı kendi üretecek olan firma, böylece maliyet azalma konusunda da iddialı bir duruma gelecek.

2.5 milyar dolar yatırım sonucu kurulacak fabrikalar, toplamda 50.000 kişiye de istihdam sağlayacak. Aynı zamandaelektronik üretim endüstrisinde dünyanın en büyük yatırım olduğu da vurgulanıyor. Özellikle fabrikaların tamamlanması ve faaliyete geçmesi sonrasında Xiaomi ürünlerindeki teknolojik ve fiyat gelişimi nasıl olacak göreceğiz.