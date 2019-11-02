Xiaomi CC9 Pro, Snapdragon 730G ile geliyor

Xiaomi, önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı CC9 Pro modelinin işlemcisini belirledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde, cihazın Snapdragon 730G yonga setini kullanacağı açıklandı.

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Bu yonga seti Qualcomm’un, Snapdragon 730G yonga setini özellikle oyuncular için geliştirdiği biliniyor. Çinli kaynaklar daha önce bu telefon için Snapdragon 855+ kullanılacağını yazmışlardı. Ancak bu doğru çıkmadı ve bir noktada telefon hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de bu işlemci “oyun” odaklı yapısıyla kesinlikle pişman edecek bir noktada bulunmuyor. Mevcut oyunlar için fazlasıyla yeterli olacak işlemci olduğunu söylemek gerekiyor.

Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu Xiaomi CC9 Pro ve Mi Mix Alpha ile tüm akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmişti. Beşli arka kamera kurulumuna sahip olan CC9 Pro, bunun yanı sıra 10x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP portre sensörü bulunan kamera, 50x dijital zoom yapabiliyor.

Snapdragon 730G, son model amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 ile aynı olan 7 nm mimari yapıya sahip. Xiaomi, paylaştığı posterde CPU performansının %35, GPU performansının %25 ve son olarak Yapay Zekâ performansının %100 gelişim gösterdiğini vurguladı.

Henüz kesin olmayan detaylara göre telefon 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Son olarak Xiaomi Mi CC9 Pro 5 Kasım’da Mi Box 5 ve Xiaomi Mi Watch ile birlikte tanıtılması bekleniyor.