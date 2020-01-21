Xiaomi Black Shark 3 için Tencent ile anlaştı

Xiaomi, oyun odaklı akıllı telefonu Black Shark 3 için PUBG Mobile ve Call of Duty oyunlarının geliştiricisi olan Tencent Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirket, kullanıcılara daha çeşitli oyun yetenekleri sağlamayı garanti ettiğini söyledi.

İlginizi çekebilir: Qualcomm, Snapdragon 720G, 662 ve 460 işlemcilerini duyurdu

Oyun odaklı akıllı telefon üretimindeki işbirliği, Tencent şirketi için ilk değil. Tencent Games, daha önce Asus ile şirketin ikinci nesil akıllı telefonu Asus ROG Phone 2 için ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık kapsamında Asus, akıllı telefonun Tencent Elite sürümünü Çin’de daha ucuz bir fiyatla piyasaya sürmüştü. Tencent’in Black Shark ile kurduğu ortaklığın bu yıl piyasaya sürülecek olan Xiaomi Black Shark 3 ile hayata geçirilmesi bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Black Shark 3 modeli 2K çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunacak bir ekranla birlikte gelecek. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden alması planlanan Black Shark 3, 16 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Cihaz bu donanım özelliklerinin yanında tasarımıyla da hayranlarının kalbini çalacak bir model olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Xiaomi Black Shark 3 bu yıl içinde tanıtılacak

Black Shark’ın kurucusu olan ve CEO’su Wu Shimin, ilk 5G destekli akıllı telefon prototipi üzerinde çalıştığını ve satışa sunmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2020 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak olan Black Shark 3 son derece hızlı mobil internet hızları sağlayan çift modlu 5G desteği sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.