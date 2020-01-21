Akıllı Telefonlar
Xiaomi Black Shark 3 için Tencent ile anlaştı
Xiaomi, oyun odaklı akıllı telefonu Black Shark 3 için PUBG Mobile ve Call of Duty oyunlarının geliştiricisi olan Tencent Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirket, kullanıcılara daha çeşitli oyun yetenekleri sağlamayı garanti ettiğini söyledi.
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Oyun odaklı akıllı telefon üretimindeki işbirliği, Tencent şirketi için ilk değil. Tencent Games, daha önce Asus ile şirketin ikinci nesil akıllı telefonu Asus ROG Phone 2 için ortaklık kurmuştu. Bu ortaklık kapsamında Asus, akıllı telefonun Tencent Elite sürümünü Çin’de daha ucuz bir fiyatla piyasaya sürmüştü. Tencent’in Black Shark ile kurduğu ortaklığın bu yıl piyasaya sürülecek olan Xiaomi Black Shark 3 ile hayata geçirilmesi bekleniyor.
Paylaşılan bilgilere göre Black Shark 3 modeli 2K çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunacak bir ekranla birlikte gelecek. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden alması planlanan Black Shark 3, 16 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Cihaz bu donanım özelliklerinin yanında tasarımıyla da hayranlarının kalbini çalacak bir model olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Xiaomi Black Shark 3 bu yıl içinde tanıtılacak
Black Shark’ın kurucusu olan ve CEO’su Wu Shimin, ilk 5G destekli akıllı telefon prototipi üzerinde çalıştığını ve satışa sunmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2020 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak olan Black Shark 3 son derece hızlı mobil internet hızları sağlayan çift modlu 5G desteği sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.
Akıllı Telefonlar
Pocophone 2 geliyor
Pocophone 2 geliyor. POCO, müşterilerine teşekkür ettiği mektubunda Pocophone 2‘nin haberini de verdi.
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Son dönemde çok büyük atılım yapan POCO, yayınladığı mektupla hem kullanıcılarına teşekkür etti, hem de Pocophone 2‘nin müjdesini verdi. Şirket, markette geldikleri yerin, sahip oldukları kısıtlı imkanlar ve büyük firmalara kıyasla çalışan insan sayısının azlığı da göz önüne alındığında, gerçekten büyük bir sürpriz ve başarı olduğunu vurguladı. Kullanıcıların yazılım güncelleme taleplerine çok hızlı cevap verdiklerini dile getiren şirket, kısa sürede Pocophone F1‘in kendi kategorisinde en yüksek satış sayısına ulaştığını, bunun da kullanıcıları olmadan olamayacağını vurguladı ve tüm kullanıcılarına teşekkür etti. Şirket, hatalar yaptıklarını, bazılarını düzeltebildiklerini, bazıılarını düzeltemediklerini, ama kararlı duruşlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
POCO, şuan yeni dönemin başında olduğunu, telefonun gördüğü ilgiyle beraber yol haritaların aniden büyük bir değişime uğradığını söyledi. Buna hazırlıklı olduklarını belirten POCO, Pocophone 2 yolculuğunda da kullanıcılarına ve sevenlerine destek için çağrıda bulundu ve yarın yeni açıklama geleceğini de ilan etti.
Hem Pocophone 2, hem de yeni açıklamada verilecek detaylar şimdiden merak konusu oldu.
Akıllı Telefonlar
Realme lansmanı – Şirket neler anlattı? (VIDEO)
Realme, bugün itibariyle İstanbul’da düzenlemiş olduğu lansmanla birlikte Türkiye’ye girişini yapmış oldu. Lansmanda, realme 5 pro ve realme XT gibi firmanın yeni nesil cihazlarının da satışlarının başlayacağı açıklandı.
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“Zamanı Geldi” marka söylemiyle, Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede, teknoloji sektörünün önemli oyncularını geride bırakan realme Türkiye’deki ilk lansmanını Babylon, Bomontiada’da gerçekleştirdi.
7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri hedef alan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile marka girişini sağladı. Firmanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri realme 5 Pro, realme XT ve C2 oldu.
Dünyanın ilk 64 MP kamerası!
realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34’lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.
ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü kullanılıyor. Dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.
Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor.
Snapdragon 712 AIE ile % 10 Performans İyileştirme
Snapdragon 712 AIE, 10nm’lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz’ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve %35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Türkiye’ye İnci Beyazı ve İnci Mavisi renkleriyle gelen XT, 8GB + 128GB modeli, 2.999TL’den Mediamarkt ve Teknosa mağazalarında, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.
5 serisinin yıldızı Realme 5 Pro
Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran/gövde oranını %90,6’ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB’lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5’te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0’ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kamera bulunuyor. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.
Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm’lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X’te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.
Türkiye’ye Kristal Yeşil ve Parlak Mavi renkleriyle gelen realme 5 Pro, 4GB + 128GB modeli, 1.899TL’den, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Türkiye’ye gelişine özel olarak ilk Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3GB + 64GB 1.399TL’den teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm, Snapdragon 720G, 662 ve 460 işlemcilerini duyurdu
Qualcomm, düzenlediği lansmanda yeni nesil Snapdragon işlemcilerini tanıttı. Snapdragon 720G, 662 ve 460 ile orta segment telefonları hedefleyen şirket, teknik özellikleri ve modern teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Snapdragon 720G, 662 ve 460, yonga setleri standart olarak WiFi 6 bağlantısını ve Bluetooth 5.1’i destekliyor. Gelişmiş yapay zeka ve görüntüleme özellikleri de sunan üç işlemci de 4G bağlantı desteğine sahip ve akıllı telefon kullanıcılarına, mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.
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Qualcomm Snapdragon 720G teknik özellikleri
Qualcomm’un Snapdragon 720G modeli, “G” takısından da anlaşılacağı üzere oyun odaklı akıllı telefonlar için tasarlanmış. “Snapdragon Elite Gaming” teknolojisine sahip olan işlemci; 10 bit renk derinliğine sahip True HDR ve uyarlanabilir ses teknolojisi olan “aptX” ile geliyor. 720G ayrıca, Wi-Fi hızını ve çekim aralığını da neredeyse iki katına çıkaran “FastConnect 6200” teknolojisini de içeriyor.
8 nm teknolojisi ile geliştirilen işlemci 2.3 GHz hıza sahip iki adet Cortex A76 çekirdeğin ile 1.8 GHz hızına sahip altı adet A55 çekirdeği içeriyor. Oyun performansı yüksek olan Adreno 618 GPU’na sahip olan Snapdragon 720G işlemcisi sahip olduğu X15 LTE modem ile birlikte 800 Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor.
Snapdragon’un yeni nesil işlemcisi, kamera tarafında 192 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflara izin verebiliyor. Snapdragon 710 ve Snapdragon 712 işlemcilerine göre ciddi iyileştirmeler barındıran işlemci Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojisine sahip.
Qualcomm Snapdragon 662 teknik özellikleri
Snapdragon 662 ise orta segmentte cihazlara gücünü arttırmak için iyi bir alternatif olması bekleniyor. 11 nm teknolojisi ile geliştirilmiş, 2.0 Ghz hızında dört çekirdekli Cortex A73 çekirdeği ve 1.18 GHz hızında dört çekirdekli A53 çekirdeğinden gücünü alıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise Adreno 610 çipseti yer alıyor.
Snapdragon 662, 60Hz yenileme hızına ulaşan FHD+ ekranlarla çalışıyor ve Hızlı Şarj 3.0 teknolojisine ile birlikte geliyor. Ayrıca X11 LTE modeme sahip olan işlemci, 48 megapiksele kadar üçlü kamera kurulumunu destekliyor.
Qualcomm Snapdragon 460 teknik özellikleri
Qualcomm’un giriş seviyesi akıllı telefonlar için tasarlanan Snapdragon 460 işlemisi, performansta % 70 artış sağlayan çekirdeklere sahip ve bu seride ilk kez Adreno 610 grafik işlemci birimini görmekteyiz.
FHD+ çözünürlüğü ile 60 Hz ekran panelini destekleyen çip, X11 LTE modem, QuickCharge 3.0 özelliklerini barındırıyor. Arkasında tek 25 megapiksel ya da iki 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera kurulumunu destekleyen işlemcinin uygun fiyatlı akıllı telefonlar için yeterli bir performans sunması bekleniyor.
Qualcomm’un yeni işlemcilerinden 8 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 720G, 2020’nin ilk çeyreğinde piyasada yerini alacak. Ancak 11 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 662 ve 460 ise 2020’nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.