Akıllı bileklik pazarı, geçtiğimiz günlerde Avrupa pazarı için tanıtılan Huawei’nin Band 7 modeliyle beraber hareketlenmişti. Son gelen haberler, Xiaomi’nin de yakın zamanda halihazırdaki en güncel akıllı bileklik olan Mi Band 6’yı yenileyeceğini gösteriyor. Öyle ki, yeni modelin NFC (Yakın Alan İletişimi) donanımına sahip olan versiyonunun fiyatı bir internet sitesinde görüntülendi.

Cihazın Tasarımı da Sızdırılmış Olabilir!

Birçok sızıntı haberinde adı geçen iGeekPhone tarafından paylaşılan görsel oldukça düşük kalitede olsa da, cihazın fiyatının okunabildiğini söylemek mümkün. Bunun yanında görselden Xiaomi Band 7’nin muhtemel tasarımını seçebilmek de mümkün. Ancak ortaya çıkan görsellerin doğruluğu henüz kesin olmadığı için cihazın tasarımının son halinin bundan farklı olabileceğini belirtmekte fayda var.

Xiaomi Band 7’nin en çok dikkat çeken özelliği genişleyen ekranı sayesinde akıllı saatlere benzeyen tasarımı olabilir. Ortaya çıkan önceki haberlere bakılırsa, Xiaomi Mi Band 6’da kullanılan 152 x 486 çözünürlüğündeki 1.56 inçlik ekran, Xiaomi Band 7’de yerini 192 x 490 çözünürlüğe sahip bir ekrana bırakıyor. Bu da ekranın hem enine hem de boyuna büyüyeceği anlamına geliyor. Yeni modelin ekran boyutu hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da, ekranın daha da büyüyerek akıllı saatlerle yarışır bir büyüklüğe erişeceği düşünülüyor. Yine de cihazın internet sitesinde yer alan görselinden bunları doğrulamanın oldukça zor olduğu söylenebilir.

Paylaşılan görseldee kesin olarak seçilebilen detay ise 269 Çin Yuanı olarak belirtilen fiyat etiketi. Bunun yaklaşık olarak 38 euroluk bir fiyata eşit olduğu görülüyor. Önceki modelden 10 Çin Yuanı daha ucuz olarak listelenen modelin temassız ödemelerde kullanılan NFC teknolojisini destekleyen model olduğunu da belirtelim. Ancak bu fiyatın Avrupa pazarında 38 euro olmayacağını söylemekte fayda var. Öyle ki, Mi Band 6 modeli Çin’de 279 Çin Yuanı (yaklaşık olarak 39 euro) fiyata sahipken, aynı model Avrupa’da 45 euro fiyat etiketine sahipti.

Eğer Xiaomi bu cihazı Huawei Band 7’ye yakın bir fiyattan satışa sunarsa akıllı bileklik pazarında rekabet kızışacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Band 7’de olması gereken özellikler neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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