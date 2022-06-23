Akıllı bileklikler, akıllı saatlere kıyasla daha uygun fiyatlarına rağmen akıllı saat modelleriyle benzer özellikler sunmaları nedeniyle birçok kullanıcının vazgeçilmezi haline geldi. Mi Band modelleri ile akıllı bileklik pazarında başarılı satış rakamlarına ulaşan Xiaomi, bu geleneği 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürdüğü Mi Smart Band 6 modeli ile devam ettirmişti. Mi Band 6’nın tanıtılmasının üzerinden 1 yıllık bir süre geçti ve nihayet Xiaomi Smart Band 7 modeli de geçtiğimiz ay tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken modelin Xiaomi’nin ana vatanı olan Çin’de ulaştığı satış rakamları herkesi şaşırttı!



Xiaomi tarafı, geçtiğimiz günlerde Çin’de popüler olan sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla Xiaomi Band 7’nin 1 milyondan fazla satıldığını açıkladı. 24 Mayıs tarihinde satışa sunulan cihazın bu dudak uçuklatan satış rakamına 1 aydan kısa bir sürede ulaşmasının oldukça etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

Ancak böylesi bir başarının firma için bir ilk olduğu söylenemez. Zira önceki model olan Mi Band 6 da benzer bir zaman aralığında Xiaomi Band 7’ye oldukça benzer bir satış başarısı sergilemişti.

Xiaomi Band 7’nin bu başarısında cihazın nispeten uygun fiyatlı olmasının başı çektiği söylenebilir. Öyle ki, cihazın Çin’deki satış fiyatlarının NFC desteği olmayan model için 36 dolar olduğu görülüyor. Ancak bu rakamın Çin pazarına özel olduğunu söylemek mümkün. Küresel pazarda ise fiyatın 50 euro (yaklaşık 53 dolar) seviyesinde olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi Band 7’ye benzer özellikler sunan Huawei Band 7’nin Avrupa satış fiyatının 59 euro olacağı bilgisi sızdırılmıştı. Eğer cihazlar söylenen fiyat etiketlerine sahip olursa, Xiaomi Band 7 önemli bir fiyat avantajına sahip olacaktır.

Cihazın 1 milyonu aşan satış rakamları, Xiaomi’nin şimdiden bu akıllı bilekliğin satışından 36 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini gösteriyor. Son gelen raporlar, satışların önümüzdeki aylarda da bu şekilde devam edeceğini gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız bir akıllı saat modeli yerine Xiaomi Band 7’yi tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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