Xiaomi, Yıl İçersinde 90 Milyon Telefon Satmayı Hedefliyor

Xiaomi zor bir başlangıcın ardından 2017 yılında duyurduğu düşük fiyatlı ancak iyi bir tasarıma ve donanıma sahip modelleriyle kendinden söz ettirdi.

Xiaomi, duyurduğu yeni Redmi modelleri ile beraber Eylül ayı içerisinde toplamda 10 milyon adet telefon satarak rekor kırdığını duyurmuştu. Şirket bu rekoru geliştirme peşinde. Yapılan açıklamaya göre hedef bu sene bitmeden 90 milyon satış rakamna ulaşmak.

Şirket 2016 yılında sadece 58 milyon adet telefon sattı. 2015’deki satış rakamları ise 70 milyon civarındaydı. Xiaomi şu anda Huawei’nin arkasından en çok satış yapan ikinci Çin merkezli üretici konumunda. Şirketin CEO’su Lei Jun yaptığı açıklamada 2020 yılına kadar Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelmek istediklerini belirtti.