Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen hafta firmanın yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Bu modeller arasında Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, standart Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro yer alıyordu. Ancak iPhone 15 Pro’ya cevap niteliğinde olan özel versiyon, diğer iki modele kıyasla hala genel satışa sunulmadı. Bu nedenle kullanıcılar arasında titanyum versiyonunun mevcudiyeti hakkında bazı belirsizlikler oluştu. Neyse ki, bugün bir Xiaomi yöneticisi bu konuda açıklık getirdi.
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Xiaomi kullanıcı operasyon yöneticisi, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın Weibo’da kullanılabilirliği hakkında bilgi verdi. Şu an için bu cihazın stoklarının sınırlı olduğunu ve ilk parti gönderildiğinde yalnızca birkaç ünitenin elde edilebileceğini belirtiyor. Ancak yönetici, üretim kapasitesinin artmasıyla ürünün yeniden stoklanacağını garanti ediyor. Ayrıca, telefonun sınırlı sayıda satılmayacağını vurguluyor, bu da gelecekte daha fazla bulunabilirlik sağlayacağını gösteriyor. İlgilenen müşterileri beklemeye çağırıyor ve son olarak “F kodu” olan kişilerin telefona ön sipariş verebileceğini belirtiyor, ancak bu durumda bile bekleme süresinin yaklaşık yarım ay olduğunu söylüyor.
Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın fiyatı 6.499 yuan (890 dolar) olarak belirlendi ve 16 GB RAM ile 1 TB depolama alanına sahip. Bu versiyon, standart Xiaomi 14 Pro ile aynı teknik özelliklere sahip. Ancak titanyum alaşımlı orta çerçeve, ön ve arka tarafta Xiaomi Dragon Kristal Cam koruması, titanyum grisi kaplama işlemi ve kamera adasında turuncu vurgu gibi özel tasarım ile geliyor. Türkiye pazarını pas geçecek olan bu model bakalım üretim sorunlarının üstesinden gelebilecek mi?
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Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition özellikleri
- 6,73 inç büyüklüğünde 3100 x 1440 çözünürlüğünde C8 12 bit OLED 20:9 LTPO ekran, 1-120Hz değişken yenileme hızı, 3000 nit’e kadar tepe parlaklık, 5.000.000:1 (Min) kontrast oranı, HDR10+, Dolby Vision, 1920Hz PWM Karartma, DC Karartma, Xiaomi Longjing Cam
- Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 4nm Mobil Platform
- Adreno 750 GPU
- 12 GB / 16 GB LPPDDR5x RAM
- 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama alanı
- Xiaomi HyperOS
- 50MP arka kamera, 1/ 1.31″ Light Hunter 900 sensörlü, f/1.42 ~ f/4 değişken diyafram açıklığı, Hyper OIS, LED flaş, Leica Summilux lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP 115° Leica ultra geniş açılı lens, Samsung JN1 sensör, f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50MP 3,2X 10 cm – Infinity Leica telefoto kamera, OIS, Samsung JN1 sensör, 8K video kaydı
- f/2,0 diyafram açıklığına sahip 32MP OmniVision OV32B ön kamera, 4K 60 fps kayıt
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 4 mikrofon dizisi
- Toz ve su geçirmez (IP68) sertifikası
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- 120W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W kablosuz şarj özellikli 4880mAh kapasiteli batarya