Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen hafta firmanın yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Bu modeller arasında Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, standart Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro yer alıyordu. Ancak iPhone 15 Pro’ya cevap niteliğinde olan özel versiyon, diğer iki modele kıyasla hala genel satışa sunulmadı. Bu nedenle kullanıcılar arasında titanyum versiyonunun mevcudiyeti hakkında bazı belirsizlikler oluştu. Neyse ki, bugün bir Xiaomi yöneticisi bu konuda açıklık getirdi.

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Xiaomi kullanıcı operasyon yöneticisi, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın Weibo’da kullanılabilirliği hakkında bilgi verdi. Şu an için bu cihazın stoklarının sınırlı olduğunu ve ilk parti gönderildiğinde yalnızca birkaç ünitenin elde edilebileceğini belirtiyor. Ancak yönetici, üretim kapasitesinin artmasıyla ürünün yeniden stoklanacağını garanti ediyor. Ayrıca, telefonun sınırlı sayıda satılmayacağını vurguluyor, bu da gelecekte daha fazla bulunabilirlik sağlayacağını gösteriyor. İlgilenen müşterileri beklemeye çağırıyor ve son olarak “F kodu” olan kişilerin telefona ön sipariş verebileceğini belirtiyor, ancak bu durumda bile bekleme süresinin yaklaşık yarım ay olduğunu söylüyor.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition’ın fiyatı 6.499 yuan (890 dolar) olarak belirlendi ve 16 GB RAM ile 1 TB depolama alanına sahip. Bu versiyon, standart Xiaomi 14 Pro ile aynı teknik özelliklere sahip. Ancak titanyum alaşımlı orta çerçeve, ön ve arka tarafta Xiaomi Dragon Kristal Cam koruması, titanyum grisi kaplama işlemi ve kamera adasında turuncu vurgu gibi özel tasarım ile geliyor. Türkiye pazarını pas geçecek olan bu model bakalım üretim sorunlarının üstesinden gelebilecek mi?

İçindekiler Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition özellikleri

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition özellikleri