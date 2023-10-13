Son gelen raporlar, bu ay sonuna kadar Xiaomi’nin heyecanla beklenen Xiaomi 14 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtacağına dair iddiaları içeriyor. Bu konudaki bir dizi rapor arasında, özellikle Xiaomi 14 serisinin tasarımını sızdıran muhtemel kasa görüntüleri yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından OnLeaks Xiaomi 14 Pro modeline ait CAD görsellerini yayınladı. Gelin tasarıma yakından bir bakalım.

Xiaomi 14 Pro’nun, temel tasarım açısından Xiaomi 13 Pro’ya benzediği ancak belirgin değişiklikler sunduğu görünüyor. Bu dikkate değer değişiklikler arasında, düz bir ekran ve üçlü kamera kurulumundan dörtlü kamera düzenine geçiş gibi önemli özellikler bulunuyor.

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Raporlar, Xiaomi 14 Pro’nun boyutlarını 161,6 x 75,3 x 8,7 mm olarak belirtiyor. Bu, Xiaomi 13 Pro’nun 162,9 x 74,6 x 8,4 mm boyutlarına göre biraz daha küçük olduğunu gösteriyor. Ancak Xiaomi 14 Pro’nun biraz daha kalın olduğunu gösteren boyutlar dikkat çekiyor. Bu yeni model, uzunluk ve genişlik açısından küçültülmüş gibi görünse de kalınlık açısından artış gösteriyor.

Xiaomi 13 Pro, kavisli kenarlı 6,73 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahipti. Ancak Xiaomi 14 Pro’nun tasarımında düz bir 6,6 inç ekranın kullanılacağı görülüyor. Cihazın kenarlarında çift hoparlör sistemi, ses seviyesi düğmesi, güç tuşu, USB-C bağlantı noktası, mikrofon ve SIM yuvası gibi özellikler bulunacak. Ancak, görsellerde, genellikle cihazın üst kenarında bulunan bir mikrofon ve IR patlayıcı gösterilmiyor. Titanyum alaşımlı çerçeve gibi özelliklere sahip olacağı iddia edilen cihaz hakkında yeni raporda bu konuda herhangi bir bilgi yer almıyor.