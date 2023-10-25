Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları, Xiaomi 14 serisi yarın resmiyet kazanacak. Şirketin merakla beklenen konferansı, Türkiye saati ile saat 14.00’da gerçekleşecek. Bizler de bu etkinliği ekibimizle beraber naklen yayınlıyor olacağız. Xiaomi cephesi ise tanıtıma saatler kala bir sürpriz yaptı ve tanıtımın hemen ardından yeni canavarların satışa çıkacağını açıkladı.

Xiaomi 14 Serisi Özel Fırsatlar ile Çin’de Hemen Satışa Çıkacak



Xiaomi, Pazartesi günü lansman tarihini açıkladığından beri bu telefonların özellikleriyle ilgiyi üst seviyeye çıkarmıştı. Şimdi, lansmandan sadece bir gün önce, Xiaomi, bu telefonlar için özel bir satış etkinliği duyurdu. Xiaomi 14 serisi için özel bir satış etkinliği düzenleneceği açıklandı ve bu etkinlik açılış konuşması bittikten hemen sonra gerçekleşecek. Toplamda 2.000 adet telefon, bu etkinlik kapsamında lansman biter bitmez satışa sunulacak.

Satın alınabilecek tam bellek konfigürasyonları ve renk varyantları, satışın başladığı anda açıklanacak. Ancak şimdiden onaylanan bir detay var. Buna göre, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’nun her birinden 1.000 adet satışa sunulacak. Bu etkinlikle telefonu ilk alanlar için özel bir fırsat sunuluyor.

Xiaomi 14 veya Xiaomi 14 Pro siparişi veren müşterilere özel avantajlar sunulacak. Bu müşteriler, ücretsiz bir Xiaomi City Backpack 2nd Gen sırt çantası ve 50 Yen değerinde kupon kazanacaklar. Ayrıca, 24 aya kadar ücretsiz taksit seçeneği, 1.400 Yen’e kadar eski telefon takas desteği ve %40 indirimli resmi garanti uzatma fırsatından da yararlanabilecekler. Bu avantajlar, Xiaomi’nin müşterilerine verdiği ekstra değeri gösteriyor.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, dünyanın ilk Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip akıllı telefonları olarak yarın tanıtılacak. Bu telefonlar hakkında birçok bilgi zaten çeşitli kaynaklar aracılığıyla sızdırılmıştı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, telefonlara yüksek performans ve hızlı işlem gücü sunacak, böylece kullanıcılar en yeni teknolojiyle tanışacaklar.

Xiaomi tanıtım öncesinde Xiaomi 14’ün diğer bazı özelliklerini de paylaştı. Telefonun 6,36 inçlik ultra dar düz AMOLED ekranı, 460 PPI, Huaxing C8 alt tabakası, 1-120Hz LTPO, tam DC karartma ve 3000 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca, Xiaomi, Kaya Mavisi rengini resimlerle tanıttı, ancak aslında daha çok Yeşil renge benziyor. Telefon, ayrıca Snow Mountain Pink renginde yumuşak ve zarif bir dokunuş sunan ileri teknoloji ürünü nano deri malzeme ile gelecek.

Siyahtan vazgeçmeyenler için ise kadife buzlu camla kaplanmış siyah bir seçenek sunulacak. Şirket daha önce beyaz bir versiyonunun görselini paylaşmıştı. Xiaomi CEO’su Lei Jun, telefonun mühendislik ekibinin kızılötesini arka kamera bölgesine yerleştirdiğini ve hoparlör açıklığını mikro yarıklı gizli bir tasarımla değiştirdiğini açıkladı. Ayrıca, üst mikrofon kulaklık bölgesine gizlenmiş durumda.

Xiaomi cep telefonu ürün müdürü, Xiaomi 14’ün dört kenarının son derece dar, yaklaşık 1,61 mm genişlikte olduğunu ve çenenin 1,71 mm çerçevelere sahip olduğunu belirtti, bu da onu iPhone 15 Pro’dan daha dar hale getiriyor. Xiaomi 13, aynı ultra dar çerçevelere ve 6,36 inç ekran boyutuna sahipti.

Kamera özellikleri açısından, telefon 50MP 1/1.31″ 1.2μm geniş sensör ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip Leica Summilux lens ile donatılmış. Bu kamera, 13,5EV’lik ultra yüksek dinamik aralıkla daha gerçekçi renkler, daha zengin ışık ve gölge ayrıntıları sunuyor ve aynı boyut için %42 daha az güç tüketiyor.

Portre çekimleri için 75 mm’lik telefoto lens de bulunan telefon, 10 cm’den sonsuza kadar 3,2x zoom sunuyor. Önceki Xiaomi 13, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50MP 1/1.49″ Sony IMX800 sensörü kullanıyordu.

Son olarak, her iki telefonun da Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 16 GB RAM ve Android 14 ile geleceği söylentileri doğrulandı. Ayrıca, bu telefonlar Xiaomi’nin kendi HyperOS işletim sistemini çalıştıran ilk modeller olacak.

Yarınki lansman, Xiaomi severler için heyecan verici bir gün olacak ve Xiaomi 14 serisi ile ilgili tüm detaylar ortaya çıkacak. Bu etkinliği kaçırmamak için gözlerinizi Xiaomi’nin resmi duyurularına çevirmekte fayda var.

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