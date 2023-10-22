Teknoloji dünyasının merakla beklediği Xiaomi 14 için heyecan giderek artıyor. Ancak dün, Çinli bir teknoloji fenomeni olan Chen Zhen, yanlışlıkla Xiaomi’nin yaklaşmakta olan amiral gemisi Xiaomi 14’ün ağırlığını paylaşarak büyük bir sürprize yol açtı. Bakalım yeni amiral gemisi bir tuğla mı, yoksa tüy kadar hafif mi?

Xiaomi 14 Ağırlık Değeri ile Karşımızda!

Chen Zhen, Weibo’da paylaştığı ancak kısa süre sonra sildiği gönderisinde, Çin’de yakında piyasaya sürülecek olan duyurulmamış bir Android akıllı telefonun ağırlığını ifşa etti. Sızıntı kaynağının geçmiş paylaşımlarına dayanarak, bu sızıntının Xiaomi 14’ün ağırlığına dair bilgiler içerdiğini söyleyebiliriz. Bu ağırlık değerinin muhtemelen standart Xiaomi 14 modeline ait olduğunu düşünüyoruz.

Chen Zhen ayrıca geçen yıl Xiaomi 13’ün lansmanından günler önce telefonun ayrıntılarını sızdıran isimlerden biriydi. Şimdi silinen Weibo gönderisine göre, Xiaomi 14 iki farklı ağırlık seçeneği ile sunulacak gibi görünüyor: 199.2 gram ve 194.2 gram. Bu da cihazın, PU deri arka panel seçeneği ve geçen yılki Xiaomi 13 ile aynı seramik cam arka panel seçeneğiyle gelebileceği anlamına geliyor.

Model Cam Arka PU Deri Sırt Xiaomi 14 199.2 gram 194.2 gram Xiaomi 13 189 gram 185 gram Xiaomi 13 Pro 229 gram 210 gram

Tabloya göre, Xiaomi 14, Xiaomi 13’e göre yaklaşık 10 gram daha ağır. Bu artışın sebepleri arasında daha büyük bir kamera sensörü, daha büyük bir pil veya belki de Leica Summilux lens gibi ekstra özellikler bulunabilir. Xiaomi hayranlarının bu ağırlık farkının ne anlama geldiğini merakla beklediği şu günlerde, Xiaomi 14’ün resmi tanıtımını dört gözle beklemeye devam ediyoruz.

Xiaomi, bu süreçte HyperOS adını verdiği yeni Android tabanlı işletim sistemini tanıttı. Bu yeni işletim sistemi, kullanıcılarına bir ekosistem deneyimi sunmayı hedefliyor ve bu ayın sonunda piyasaya sürülecek Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarla dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.

HyperOS’un temel amacı, kullanıcıların akıllı telefonlarından başlayarak diğer cihazlarla, yani araçlar ve akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere 200’den fazla ürün kategorisi ile sorunsuz bir şekilde etkileşimde bulunmalarını sağlamak. Bu işletim sistemi, Xiaomi’nin mevcut ekosistem ürünleriyle daha yakından entegre çalışacak.

Yeni işletim sistemi hakkında sızdırılan ekran görüntüleri, HyperOS’un arayüzünü ve bazı detayları ortaya koyuyor. Ancak şimdiye kadar belirtilen detaylar, işletim sisteminin tüm ekosistem ürünleriyle nasıl birleşeceğini ve hangi özellikleri sunacağını tam olarak açıklamıyor.

Xiaomi, bu yeni işletim sistemini birçok cihaza getirmeyi planlıyor. Bizler de bu işletim sistemini ilk olarak Xiaomi 14 ile deneyimleyebileceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni amiral gemisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!