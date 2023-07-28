Xiaomi bir süredir amiral gemisi kanadında oldukça güzel akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. Amiral gemisi akıllı telefon pazarında etkin olmaya çalışan Xiaomi, geldiğimiz noktada bugün yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Xiaomi 13T Pro üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Bir göz atın: Poco Pods Tam Kablosuz Kulaklık Geliyor!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Xiaomi 13T Pro, NBTC sertifikası alırken görüntülendi. NBTC sertifikasına göre, Xiaomi 13T Pro 23078PND5G model numarasına sahip olacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Xiaomi 13T Pro 144hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Xiaomi tarafında en son Xiaomi 10T modelinde 144hz ekran yenileme hızı görmüştük. Bu ekranda OLED bir ekran paneli kullanılacak.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 13 Pro+ Tasarımı Sızdırıldı!

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Bunu geçtiğimiz günlerde Geekbench testi sayesinde gördük. MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Akıllı telefonun kaç tane varyasyonunun olacağı bilinmiyor ancak bu varyasyonlardan bir tanesi sızdırıldı:

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Kamera tarafında ise akıllı telefonun kamera kurulumu hakkında neredeyse hiç bilgiye sahip değiliz. Kamera kurulumu ile ilgili bildiğimiz tek şey kamera kurulumunun Leica destekli olacağı yönünde.