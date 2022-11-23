Xiaomi 12T Pro’nun Daniel Arsham Sürümü bugün Xiaomi tarafından duyuruldu. Telefon, “işlevsel bir nesne olarak dışında bir amacı olan bir heykel” olacak şekilde geliştiren New York merkezli sanatçı ile ortak bir proje olarak geliyor.

Cihazın kendisi, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ve 200 MP kameraya sahip 12/256 GB’lık bir sürüm. Teknik özelliklerine ve incelemesine aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Normal Xiaomi 12T Pro’dan farkı ise arka panel, açı altında farklı şekilde parlayan bakır renkli kristallerle yeşil bir renge sahip olması.

Daniel Arsham, 20 yıl sonra bu telefona sahip olacak insanların onu heykelsi bir nesne olarak kullanacaklarını, zamanın belirli bir anına bağlı kalacağını ve onu işlevselliğinin ötesine taşıyacağını söyledi. Konsept sanatçısı farklı dokular yaratmayı denedi, bu nedenle arka panel “akıllı telefondaki eskime ve doğal erozyona ilişkin heykelsi önermelerinin” bir sonucu.

Xiaomi, iş birliğinin “dijital kaydileştirmenin hayali bir geleceğine doğru” inşa edildiğini, şirketin inovasyon, tasarım ve üretim temel değerleri tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bu eşsiz telefon 899 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve sadece 2.000 adet üretilecek.

Ön siparişler 5 Aralık’ta, Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition’ın mi.com ve highsnobiety.com’da satışa sunulmasıyla başlıyor. Lansman sırasında Berlin’de iki gün boyunca bir pop-up mağazasında da görünecek.