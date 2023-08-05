Şimdilerde X olarak adlandırılan Twitter’ın sahibi X Corp, araştırmaları platformu eleştirenlere karşı dava açıyor.

X Corp, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi’nin (CCDH) verilerine “uygunsuz şekilde erişim elde etmek” için “yasa dışı eylemlerde bulunmakla” suçladı.

Yanıt olarak CCDH, X Corperation’ın sahibi Elon Musk’ı kendisini eleştiren herkesi susturmaya çalışmakla suçladı.

Musk daha önce kendisinin “Düşünce özgürlüğü savunucusu” olduğunu söylemişti.

Eski bakan, The Times’a “Bence Elon Musk’ın bunu yapmış olması olağanüstü. Bu, çok iyi bağlantıları ve güce sahip bir örgütün, çok küçük bir örgütü tehdit ettiği bir tür ‘fare avı’ gibi” dedi.

ABD’de Kongre’nin üç üyesi Lori Trahan, Adam Schiff ve Sean Casten, Musk’a CCDH’e dava açarak “kamu yararına tarafsız araştırmaları susturduğunu” iddia ettikleri bir mektup yazdılar.

CCDH’in CEO’su Imran Ahmed yaptığı açıklamada, “Elon Musk’ın son yasal tehdidi doğrudan otoriterlerliği aştı. Şimdi kendisini eleştiren herkesi susturmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini gösteriyor.”

Ahmed, CCDH araştırmasının nefret ve dezenformasyonun “Musk’ın sahip olduğu X platformunda ormandaki bir yangın gibi yayıldığını” gösterdiğini iddia etti. X Corp patronunu “haberciyi alaşağı” etmeye çalışmakla suçladı.

Kasım ayında Musk, platformdaki nefret söyleminin devraldığından bu yana üçte bir oranında düştüğünü iddia etti.

İçindekiler Yeni iddialar

Yeni iddialar

CCDH, daha önce Twitter olarak bilinen X’i eleştiren bir dizi rapor hazırladı.

Örneğin, platformun Twitter Blue aboneliğine sahip hesaplardan gelen nefret dolu mesajların “%99’una dair hiç bir çalışma yapmadığını ” ileri sürdü.

Şikayet, CCDH’in araştırmasını ve metodolojisini eleştiriyor. Kuruluşun, raporu yazarken hizmet şartlarını ihlal ederek “kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde” X’ten veri topladığını iddia ediyor.

Ayrıca CCDH’in, müşterilerin sosyal medyadaki markalar hakkındaki konuşmaları izlemesine yardımcı olan Brandwatch adlı bir yazılım aracı aracılığıyla X’in verilerine “yetkisiz” erişim elde ettiğini iddia ediyor.

Dava, adı açıklanmayan bir üçüncü tarafın, Brandwatch hesap giriş bilgilerini uygunsuz bir şekilde CCDH ile paylaşarak verilere yetkisiz erişim elde etmelerine izin verdiğini iddia ediyor.

Ayrıca CCDH’in amacının, Covid-19 aşıları, üreme sağlığı ve iklim değişikliği gibi konularda aynı fikirde olmadığı zıt bakış açılarını sansürlemek olduğu iddia ediliyor.

Dava, CCDH raporlarının bir sonucu olarak “X’te sürekli olarak reklam veren birkaç şirketin X’te reklam harcamalarını derhal durdurduğunu” iddia ediyor.

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Twitter zorluklarla karşılaştığında, Meta bu fırsatı değerlendirerek sosyal medya alanındaki yeni rakibi Threads’i piyasaya sürdü. Şu anda Threads.net üzerinden erişilebilen Threads, sadece mobil uygulama ile faaliyet gösteryor. Ancak, CEO Mark Zuckerberg’in son tweet’inde ima ettiği gibi değişim için umut vaat ediyor. “Arama ve web önümüzdeki birkaç hafta içinde geliyor,” diyerek ekibinin hızlı yürütme hızını övdü.