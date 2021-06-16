World Wide Web kaynak kodları NFT şeklinde açık artırmada satılacak!

World Wide Web’in (WWW) mucidi Tim Berners-Lee, web’in kaynak kodunu bir NFT olarak temsil eden dijital artefaktı açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Tim Berners-Lee’ye ait olan World Wide Web kaynak kodları NFT şeklinde Sotheby’s müzayede salonu tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak.

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Dünyayı yeni bir şekle sokan World Wide Web’in kaynak kodları NFT şeklinde satışa çıkacak ve 1000 dolardan açılış yapılacak. “Bu Her Şeyi Değiştirdi” adındaki NFT, 1990 ve 1991’de yazılmış kaynak kodunu içeren orijinal zaman damgalı dosyalar da dahil olmak üzere kodun yazılırkenki anları gösteren bir animasyonu ve Tim Berners-Lee’nin kendi yazmış olduğu bir mektubu da içerecek.

Londra doğumlu bir bilgisayar bilimcisi olan Tim Berners-Lee, 1989’da World Wide Web’i icat etti. 15. yüzyıl Almanya’sında matbaanın Avrupa’da ortaya çıkmasından bu yana en önemli icatlardan biri olarak görülen bilgi paylaşımı ve yaratılmasında devrim yarattı.

“Web’in arkasındaki kökenleri paketlemenin en ideal yolu”

Tim Bernes-Lee, kendisine yöneltilen “Neden NFT?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Bir bilgisayar bilimcisiyseniz, uzun yıllardır kod yazıyorsanız bu aslında size en doğal seçenek olarak görünür. Tamamen dijital bir eser üzerine imzamı dijital olarak atmak ve satışı da dijital olarak yapmak bana doğru geliyor. … 30 yıl önce, dünya çapında çok sayıda işbirlikçinin yardımıyla, insanlık için güçlü bir araç olan bir şey yarattım. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunmasam da, kullanımının, bilgisinin ve potansiyelinin, henüz hayal bile edemediğimiz bir sonraki teknolojik dönüşümü inovasyona, yaratmaya ve başlatmaya devam etmek için hepimiz için açık ve erişilebilir kalacağını içtenlikle umuyorum. NFT’ler, ister sanat eseri olsun, ister bunun gibi dijital bir eser olsun, bu alandaki en son oyun yaratıcı kreasyonlar ve var olan en uygun sahiplik araçlarıdır. Web’in arkasındaki kökenleri paketlemenin ideal yoludur.”

Satışa çıkacak olan NFT dosyası Berners-Lee tarafından icat edilen üç dil: HTML, HTTP ve URI protokollerini içeren 9 bin 555 satırlık kod bulunduruyor. Ayrıca, ilk web kullanıcılarına uygulamanın nasıl kullanılacağı konusunda talimat veren orijinal HTML belgeleri de buna dahil.

Web temalı NFT’nin satışından elde edilen gelirin bir kısmı, Berners-Lee ve eşi Rosemary Leith’in desteklediği hayır kurumlarına veya girişimlere aktarılacak.