Automattic, WordPress siteleri için bir dizi özellik sunan bir eklenti olan Jetpack‘in artık segmentlere ayrılmış bir şekilde kullanılabileceğini duyurdu.

Jetpack, web sitesi oluşturma endüstrisindeki en popüler çözümlerden biridir ve 5 milyondan fazla indirmeye sahiptir. Bununla birlikte, WordPress’te barındırılan web sitelerinin sahipleri, farklı eklentiler arasındaki olası sorunlar hakkında endişelenmeden güvenlik, yedekleme ve daha fazla performansa yatırım yapar.

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Bireysel olarak sunulan araçlardan bazıları yeni, bazıları ise bir veya iki yıl önce piyasaya sürüldü. Şu anda mevcut olan altı seçenek şunlardır:

Jetpack Yedekleme: çevrimdışı olsa bile herhangi bir önceki noktaya geri yüklemenin yanı sıra web sitesini gerçek zamanlı olarak yedeklemenizi sağlar.

çevrimdışı olsa bile herhangi bir önceki noktaya geri yüklemenin yanı sıra web sitesini gerçek zamanlı olarak yedeklemenizi sağlar. Jetpack Protect: WPScan kitaplığına dayalı olarak olası güvenlik açıklarını belirlemek ve uyarmak için temaları ve eklentileri günlük olarak tarar.

WPScan kitaplığına dayalı olarak olası güvenlik açıklarını belirlemek ve uyarmak için temaları ve eklentileri günlük olarak tarar. Jetpack Boost: Yalnızca gerekli CSS’yi ve kullanıcıların görebileceği görüntüleri yükleyerek ve gerekli olmayan JavaScript’leri erteleyerek site performansını iyileştirir.

Yalnızca gerekli CSS’yi ve kullanıcıların görebileceği görüntüleri yükleyerek ve gerekli olmayan JavaScript’leri erteleyerek site performansını iyileştirir. Jetpack Social: Tüm sosyal hesaplarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar.

Tüm sosyal hesaplarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Jetpack Search: Otomatik tahmin, otomatik yazım düzeltme, anında sonuç ve gerçek zamanlı indeksleme gibi özellikler sunar.

Otomatik tahmin, otomatik yazım düzeltme, anında sonuç ve gerçek zamanlı indeksleme gibi özellikler sunar. Jetpack CRM: Diğerlerinin yanı sıra faturalama ve tahsilat gibi müşterileri içeren süreçleri yönetmenize yardımcı olur.

Protect, Boost, Social ve CRM araçlarının kullanımı tamamen ücretsizdir. Yedekleme ve Arama yalnızca ücretli bir plan üzerinden kullanılabilir.

Automattic’e göre, Jetpack’in özelliklerinin bu segmentasyonu, “hepsi bir arada” bir alternatif yerine yalnızca gerçekten ihtiyaç duydukları araçları seçme esnekliğinden yoksun olan web sitesi sahiplerinden gelen taleplere yanıt olarak geliyor.

Habere rağmen Automattic, Jetpack’in orijinal versiyonunun aktif kalacağını ancak bağımsız çözümler haline gelen bazı fonksiyonların kaldırılabileceğini söyledi. Bu nedenle, en azından şimdilik, tam deneyimi tercih eden kullanıcılar, eklentinin geleneksel biçiminde keyfini çıkarmaya devam edebilir. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.