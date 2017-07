Wonder Woman’in İkinci Filminin Gösterim Tarihi Belli Oldu

Warner Bros. bu senenin en çok beğenilen filmleri arasında yer alan Wonder Woman’ın devam filminin geleceği tarihi açıkladı.

San Diego Comic-Con etkinliğinde Warner Bros yeni Wonder Woman filminin 13 Aralık 2019 yılında gösterime gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre film 80’li yıllarda geçecek. Filmde Diana Prince karakterini Gal Gadot canlandırmaya devam edecek ancak ilk filmin yönetmeni Patty Jenkins’in geleceği henüz belli değil.

Film bu sene sadece Amerika’da 389 milyon$’dan fazla gelir elde etti. Film ayrıca The Dark Knight ve The Dark Knight’ın ardından en başarılı Warner Bros. filmi oldu. Film, yönetmeni Patty Jenkins’e de ayrı bir başarı getirdi. Wonder Woman elde ettiği gelir ile bir kadın tarafından yönetilmiş, en çok gelir elde eden live-action filmi oldu. Devam filminin duyurusu ise San Diego Comic Con’da en çok ilgi çeken haberlerden bir tanesi oldu.