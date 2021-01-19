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WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
WhatsApp uygulamasını telefondan kaldıran Dilşah’ın beşinci ve son gününden herkese selamlar 🙂 WhatsApp’ı silme kararı ardından beş gün sonunda geri dönme kararı alan Dilşah’ın günleri nasıl geçti? Neden tekrar dönmek istedi? Tüm detayları bu videoda görebilirsiniz.
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WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
Sizin Yorumunuz
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu iPhone SE ile Emin Muslu oldu. iPhone SE ailesinin ortanca üyesi olan SE 2020 ile alakalı Emin’in düşünceleriyle bakalım iPhone SE 2020 hakkında neler öğreneceğiz.
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iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
İpuçları
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Mi 10T Pro bu geçtiğimiz dönemin en dikkat çekici telefonları arasında yer alıyor. Fiyat/performans noktasında zirveye oynayan telefonun 108 MP değerindeki kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Peki nasıl?
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Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Xiaomi Mi 10T Pro’da yer alan kamera modları ile birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Filtreler, uzun pozlama ve diğer özellikleri ile normalde defalarca profesyonel fotoğraf uygulamarı ile uğraşmadan kolayca fotoğraf çekebileceksiniz.
Cyberpunk, Altın Sarısı, Kara Buz gibi modları kullanarak birbirinden güzel fotoğrafları rahatça ve tek bir tuşa basarak çekmeniz mümkün. Detayları videomuzda.
Kamera Özellikleri
108MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera
Samsung HMX, 1 /1.33” sensör boyutu
0.8μm piksel boyutu, 4’ü 1 arada, 1.6μm Süper Piksel
30x’e kadar dijital yakınlaştırma
f/1.69, 7P lens, OIS, AF
13MP ultra geniş açılı kamera
1.12μm piksel boyutu, FOV 123°, f/2.4, 5P lens
5MP Makro kamera
1.12μm piksel boyutu,f/2.4, 3P lens, AF (2–10cm)
Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo Thinkpad X1 Fold incelemesiyle karşınızdayız. Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olan X1 fold detayları videomuzda!
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DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold kolayca katlanabilen, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte, güçlü ve dayanıklı olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda çevrimiçi göz atma , video aktarma ya da sunum amacıyla kullanılan cihaz tablet formuna da getirilebiliyor. Intel Hybrid teknolojisine sahip Core i5 işlemcilerle desteklenen cihaz çok yönlülük ve kolay taşınabilirlik desteği sağlıyor.
Farklı kullanım seçenekleriyle kullanıcıların birincil cihazı konumuna gelen, 999 gram olan ağırlığı ve katlanabilir olma özelliklerine sahip Lenovo Thinkpad X Fold’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Dilerseniz, küçük bir çanta da hatta cebinize kolaylıkla sığdırabilirsiniz. Dayanıklılığı ile ön planda olan Thinkpad X1 Fold tüm askeri MIL-STD-810H standart testlerinden geçti.
13,3 inç OLED ekran bulunmakta. Aynı zaman da 2K (2048×1536 piksel) çözünürlük sağlıyor.
Bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Bluetooth Mini Fold Klavye ile belgelerinize eklemeler yapabilir, notlar alabilirsiniz. Beraberin de cihazın içine yerleştirip kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca belge ve notlarınızı Lenovo Mod Kalemi ile kolaylıkla imzalayabilirsiniz.
Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri
DONANIM
Intel Core i5-L16G7
Intel UHD Graphics
8 GB LPDDR4x 4266 Mhz
256 GB M.2 SSD
SES
Realtek ALC3306
Dolby Atmos Desteği
2x 1W hoparlör
ADAPTÖR
65W USB-C Slim
EKRAN
13,3 inç QXGA (2048×1536) OLED 300 nit
KALEM
Lenovo Mod Pen
AĞIRLIK
0,999 kg
BOYUT
Katlı 158 x 235.6 x 27.8 mm
Açık 299 x 235.6 x 11.3 mm
BAĞLANTI
Intel AX200 802.11ax
Bluetooth 5.1
USB
2x USB-C 3.2 Gen 2
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