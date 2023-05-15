WhatsApp “Sohbet Koruması” adlı yeni bir özellik başlattı. Bu özellik, kullanıcıların belirli konuşmaları bir parola veya parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik özelliklerle korumasına olanak tanıyacak.

Yenilikle birlikte, şifrelerle korunan konuşmalar gelen kutusundan ayrı bir klasöre taşınıyor. Bu şekilde, korumalı konuşmaların içeriğine yalnızca akıllı telefonun biyometrik formlarından birini kullanarak erişmek mümkün oluyor. Şirket, bu klasöre gelen kutusunu aşağı doğru sürükleyerek ulaşılabileceğini açıklıyor.

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Ancak bu araç, Android veya iOS’ta uygulamayı açmak için de kullanılabilen kimlik doğrulama parolasının tamamlayıcısı olarak hizmet veriyor. Uygulama, bu özelliğin örneğin aile üyeleri gibi “zaman zaman telefonlarını paylaşması gereken kişiler için” faydalı olabileceğine işaret ediyor.

“WhatsApp’taki yeni [kilitli] sohbetler, konuşmalarınızı daha özel hale getiriyor. Parola korumalı bir klasörde gizleniyorlar ve bildirimler göndereni ya da mesajın içeriğini göstermiyor.” Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg bu sekilde açıkladı.

İçindekiler Konuşmalar için tek seferlik şifreler

Konuşmalar için tek seferlik şifreler

Yeni özellik sayesinde kullanıcı hem bireysel sohbetleri hem de grupları parola ile koruyabiliyor. Ancak ayarların sohbetlerde ayrı ayrı yapılması ve her birinin ayarlar sayfasına erişilmesi gerekir:

WhatsApp’ı açın ve şifreyle korumak istediğiniz bir sohbet veya grup seçin; Sohbet ayrıntılarını açın ve ayarlara gidin; Telefonunuzun şifresini ya da biyometriyi kullanma seçeneğini seçin.

WhatsApp, “önümüzdeki aylarda” konuşmalarda kişiselleştirilmiş, bireysel şifrelerin kullanılmasına da izin vereceğini söylüyor. Bu şekilde, koruma katmanı uygulamadaki sohbetleri açmak için aynı cep telefonu şifresini kullanmayacak ve bu da daha fazla gizlilik sağlayacaktır.

Uygulama tarafından duyurulan bir diğer yeni özellik ise “ek cihazların korunması”. Geçtiğimiz ay WhatsApp, ana hesabın ötesinde, farklı işletim sistemlerine sahip telefonlar gibi dört adede kadar ek cihazı dahil etme işlevini başlattı.