Android için son WhatsApp güncellemesi (sürüm 2.23.2.73) kullanıcılar için yeni bir kamera modu getiriyor. Artık tek bir dokunuşla fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapmak mümkün oluyor.

Açıklamaya göre, bu özellik insanların ellerini serbest bırakarak video kaydını kolaylaştırıyor. Daha önce, ekrandaki düğmeye dokunmak ve kayıt boyunca basılı tutuluyordu.

WABetaInfo’da yer alan görselde de vurgulandığı üzere, WhatsApp’ın kamerası yenilenmiş ve video ile fotoğraf seçeneklerini alt kısma taşımış. Bu nedenle, bir görüntü veya video kaydetmek ve kişiye iletmek için istediğiniz biçime dokunmanız yeterlidir.

Bu özellik, uygulamanın beta sürümünün kullanıcıları tarafından birkaç haftadır test ediliyordu. Şimdi, yenilik nihayet son messenger güncellemesinde genel halka açıldı.

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Daha fazlası için, Android için WhatsApp 2.23.2.73 sürümü hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri getiriyor. Yazılımı güncellemek için kullanıcılar Play Store uygulamasına gitmeli ve telefonları için en son sürümün mevcut olup olmadığını kontrol etmelidir.

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WhatsApp Topluluklar özelliğini de bir çok ülke için kullanıma sundu. Bu yenilik, 5.000 kişiye kadar 50’ye kadar grubun oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Kademeli olarak kullanıma sunulan özellik, “okullar, mahalle dernekleri, kulüpler ve genel olarak işletmelerin” bir parçası olan kişileri birbirine bağlamayı amaçlıyor. Böylece uygulama, tek bir “şemsiye” altında basit bir iletişim yapısı sağlıyor.

Bu özellik, bir yöneticinin bir topluluktaki tüm gruplara mesaj göndermesine ve küfürlü içeriği denetlemesine bile olanak tanır. Ayrıca özellik, potansiyel yanlış bilgi içeriklerinin paylaşılmasını engelleyen seçenekler de sunuyor.