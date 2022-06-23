Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması, Android’de arkadaşlarınıza renkli, titreşen kalpler gönderme yeteneğini test ediyor.

Yenilik ilk olarak WABetaInfo personeli tarafından fark edildi, bu da WhatsApp’ın deneme sürümlerinin artık işlevsellik sunduğunu gösteriyor. Özelliğin çalışmasıyla, konuşmada büyük ve atımlı görünen herhangi bir rengin kalbini göndermek mümkündür. Yalnızca alıcının özelliği de etkinse çalışır.

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Bu işlev ilk olarak iOS için WhatsApp’ta Ocak ayında test aşamasında ortaya çıkmıştı. Bazı nedenlerden dolayı Meta, şimdi Android’de test etmeye başlamadan önce özelliği Apple cihazlarından kaldırdı. Bu nedenle, özelliğin ne zaman iOS’a geri döneceğini veya ne zaman Android’de ana dağıtım için resmi bir güncelleme alacağını bilinmiyor.

Animasyonlu emojiler henüz mevcut olmasa da hizmet, mesajlarda emojilerle tepkileri çoktan başlattı. Ayrıca, uygulama yakın zamanda 500‘den fazla kullanıcısı olan grupları yayınlamaya başladı.