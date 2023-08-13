Meta’nın sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli güncellemeler ve heyecan verici yeni özelliklerle ilerlemeye devam ediyor. Özellikle son güncelleme olan sürüm 2.23.17.7, beta test kullanıcılarına Google Play Beta Programı aracılığıyla sunuluyor. Bu güncellemedeki en dikkat çekici özellik, grup sohbetlerinde planlanmış çağrı yeteneğidir. Bu özellik, grup çağrılarını planlamayı kolaylaştırarak uygun bir zamanı belirlemek için uzun mesajlaşma gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Planlanmış grup arama özelliği sayesinde kullanıcılar kendi grupları içinde bir arama başlatabilir ve aramanın konusunu, tarihini ve türünü (görüntülü veya sesli) ayarlayabilirler. Grup sohbeti içinde otomatik olarak bir etkinlik oluşturulur ve katılımcılar, planlanan görüşme saatinin 15 dakika öncesinde bilgilendirilir. Bu, herkesin hazır olmasını ve cevapsız veya gecikmiş çağrıları azaltarak daha verimli iletişim sağlar.

Bu özellik şu anda sınırlı sayıda beta test kullanıcısına, en son WhatsApp beta güncellemesini Google Play Store üzerinden yüklemiş olanlara sunuluyor. Firma, bu zamanlama özelliğini yakın gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine açmayı planlıyor.

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Zamanlama özelliğinin ötesinde, WhatsApp ayrıca beta test kullanıcıları için çoklu hesap seçeneği sunarak kullanıcıların uygulama içinde birden fazla hesabı yönetmesine izin veriyor. Ayrıca, hesapları e-posta adresleriyle bağlayarak güvenliği artırmayı amaçlıyor.