WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla önemli değişikliklerle arayüzünü yeniliyor. iOS sürümünde gerçekleştirilecek güncelleme ile alt gezinme çubuğu modern bir görünüme kavuşacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha modern ve şık bir arayüz sunmak için tasarımını güncellemeye hazırlanıyor. Yeni iOS tasarımında, alt çubuğun yarı saydam efektle güncelleneceği ve kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler sunacağı belirtiliyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni sekme çubuğu düz siyah blok yerine yarı saydam bir efektle daha estetik bir görünüm kazanacak. Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında olup, henüz beta kullanıcılarına sunulmamıştır. Yeni görünüm, büyüyen iPhone ekranlarında daha rahat bir kullanım imkanı da sağlayacak.

WhatsApp, geçmişte alt gezinme çubuğunda benzer bir yenilik yapmış, ancak tüm kullanıcılara sunmadan geri çekmişti. Karanlık modda uygulamayı kullanan iPhone kullanıcılarının şu an düz siyah bir çubuğa sahip olduğu biliniyor.

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Uygulama, yeniden tasarlanan arayüz ile yeni özelliklerini daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Yenilenen arayüzün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz olsa da, öncelikle iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edileceği ifade ediliyor.

Android sürümünde de tasarım değişiklikleri mevcut. Android 2.23.11.19 için WhatsApp beta güncellemesini yükleyen kullanıcılar, alt gezinme çubuğunda küçük değişiklikler fark etti.

WhatsApp’ın her geçen gün yeni özellikler eklediği de unutulmamalı. Android’de test edilen son özellik sayesinde, arama çubuğundaki yeni simgeye dokunarak ekranınızı paylaşabileceksiniz.

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