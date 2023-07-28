Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına sohbetlerde 60 saniyeye kadar kısa kişisel videoları doğrudan kaydetme ve paylaşma imkanı veren yeni bir özellik ekledi. Bu anlık video mesajları özelliği, Haziran ayında hem Android hem de iPhone kullanıcıları için beta sürümünde test edilmeye başlandı.

Kullanıcıların bu yeni özelliği kullanabilmeleri için sohbetlerde video moduna geçmeleri ve videoyu kaydetmek için ekrana basılı tutmaları gerekiyor. Eller serbest olarak video kaydı yapabilmek içinse ekranı yukarı kaydırmak yeterli.

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Yeni özellikle birlikte gelen bir diğer yenilik ise, videoların sohbette sessiz modda otomatik olarak oynatılması. Videoya dokunulduğunda ise ses aktif hale geliyor. WhatsApp, kullanıcıların kişisel videolarının güvenliğini sağlamak adına bu videoların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtti.

Anlık video mesajları özelliği, hem Android hem de iOS platformları için kullanıma sunuldu ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Yeni görüntülü mesajlar özelliğiyle ilgili olarak WhatsApp şunları söyledi;

Görüntülü mesajlar, sohbetlere söylemek istediğiniz her şeyle yanıt vermenin ve 60 saniye içinde göstermenin gerçek zamanlı bir yoludur. İster birine mutlu yıllar dilemek, ister bir şakaya gülmek, ister iyi haberler getirmek olsun, videodan gelen tüm duygularla anları paylaşmanın eğlenceli bir yolu olacağını düşünüyoruz.