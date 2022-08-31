Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, çoklu cihaz kullanımına yönelik iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle birlikte Kullanıcılar yakında kendilerine notlar ve mesaj içeriklerini gönderebilecek ve yakında bağlı bir cihazdan kendi sohbetlerini görüntüleyebilecekler. Bu özellik ilk olarak masaüstü için WhatsApp beta sürümüne gelecek ve daha sonra Android ve iOS sürümlerine gelecek.

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Kendi kendinize mesaj yazabilmek, daha sonra kullanacağınız bazı önemli bilgileri hızlı bir şekilde kaydetmenize ve daha sonrasında bu içeriklere erişmenize olanak tanıyacak. Ne yazık ki, sohbet yalnızca birincil cihazlarıyla sınırlı olacak ve bağlı cihazlarda gösterilmeyecek. Bu nedenle WhatsApp, kullanıcıların birden fazla cihazda kendilerine mesaj göndermelerini sağlamak için bu yeni özelliği geliştiriyor.

Ek olarak Sohbet, diğer herhangi bir kişi veya grupla aynı şekilde listede aranabilir. Başka bir cihazdan giriş yaparsanız, veritabanında saklanan sohbet tamamen görüntülenecektir. Ayrıca, mesajı birincil cihazınızdan silerseniz, diğer cihazlardan da kaldırılacaktır. Birincil cihazdan sohbet veya diğer medyaları silerken de aynı olacaktır ve bu onları bağlantılı cihazlardan da temizleyecektir.

Ekran görüntüsü, WhatsApp beta sürümünden alınmıştır. Şu anda iOS ve Android için herkese açık WhatsApp beta sürümünde mevcut değil. Özelliğin ne zaman geleceği de henüz bilinmiyor.