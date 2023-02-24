WhatsApp, Haziran 2022’den bu yana tıpkı iMessage ve Telegram’da olduğu gibi metinleri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu yararlı özellik şimdi Apple’ın TestFlight yazılımı aracılığıyla iPhone’da az sayıda beta test kullanıcısına sunuldu.

Apple, iOS 16 ile son gönderilen iMessage’ları düzenleme ya da geri alma özelliğini kullanıma sunmuştu. Telegram da benzer bir gönderdikten sonra düzenleme özelliği sunuyor. Şimdi sırada WhatsApp bu özellikle beraber bu kervana katılıyor.

Gönderilen bir mesajı düzenlemek için kullanıcıların bir sohbet balonuna dokunup basılı tutmaları ve Düzenle seçeneğini seçmeleri gerekecek. WaBetaInfo’ya göre, WhatsApp kullanıcıları bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakikaya kadar düzenleyebilecekler, bu da Apple’ın gönderilen mesajları düzenlemek isteyen iMessage kullanıcılarına verdiği süreyle aynı. Buna karşılık Telegram, kullanıcılara düzenleme yapmaları için 48 saat veriyor.

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Gönderilen mesajları düzenleme özelliği, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde bazı WhatsApp beta test kullanıcılarına sunulacak, ancak özellik geliştirme aşamasında olduğu için genel kullanıma sunma takvimi bilinmiyor.

Meta ile ilgili diğer gelişmelerde, WhatsApp’ın özel haber bültenlerini de denediği söyleniyor. WABetaInfo, Android için yeni bir beta sürümünde, kullanıcıların takipçileriyle içerik paylaşmasına olanak tanıyan Durum sekmesinde özel bir alan olarak tanımlanan özelliğe referanslar içeren bir kod keşfetti.

Geçtiğimiz hafta WhatsApp, kullanıcıların iPhone’larında başka bir şey yaparken küçük bir pencerede görüntülü görüşmelerine devam etmelerine olanak tanıyan resim içinde resim desteğini sunmaya başladı.