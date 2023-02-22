WhatsApp, Twitter’ı kullanıcılar için daha kullanışlı hale getirmek ve aynı zamanda başkalarını da bu akışa katılmaya zorlamak için birkaç özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların ilgili grupları bir araya getirebileceği ve organizasyonları geliştirebileceği yeni bir yer olan Topluluklar, Whatsapp’ın çok konuşulan özelliklerinden biriydi.

Meta sahipli mesajlaşma platformu WhatsApp’ın şimdide, bilgi yayını için bire-çok aracı olacak yeni bir özel bülten özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Ancak, WAbetaInfo’nun haberine göre, şu anda bir kod adı gibi göründüğü için özelliğin “Bülten” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı hala doğrulanmadı. Araç muhtemelen kişi ya da gruplardan faydalı güncellemeler almanın yeni bir yolu olacak.

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Durum sayfasının, özel sohbetlerden ayrılacak ve özel mesajlaşmanın uçtan uca şifrelemesinden ödün vermeyecek haber bültenleri için isteğe bağlı bir bölüm içermesi bekleniyor.

Raporda ayrıca, kullanıcıların kimleri takip ettiklerini kontrol edebilecekleri ve bunu başka hiç kimsenin göremeyeceği belirtildi. Bu ayın başlarında mesajlaşma platformu, ‘Sesli Durum’, ‘Durum Tepkileri’ ve çok daha fazlasını içeren yeni durum özelliklerini duyurmuştu.

‘Sesli Durum’ özelliği, kullanıcıların WhatsApp durumlarında 30 saniyeye kadar sesli mesaj kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyor.

Öte yandan, ‘Durum Tepkileri’ kullanıcıların arkadaşlarından ve yakın kişilerinden gelen durum güncellemelerine hızlı ve kolay bir şekilde yanıt vermelerini sağlıyor.