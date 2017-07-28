Facebook dün 2017’nin ikinci çeyrek raporlarını yayınladı ve bu raporlara göre WhatsApp’ın günlük aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçti.

WhatsApp’ın Snapchat Hikayeler benzeri özelliği de günde 250 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Uygulama üzerinden her gün 55 milyar mesaj atılıyor ve 4.5 milyar fotoğraf paylaşılıyor.

Uygulama şu anda 60 farklı dil desteğine sahip. Kolay kullanılabilir ve ücretsiz olması sayesinde küresel çapta kullanıcı sayısı giderek artıyor. Facebook, 2016 yılının Şubat ayında uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini duyurmuştu.

Günlük 1 milyar kullanıcı inanılmaz bir sayı. Uygulamanın, Durum özelliğinin kullanımı da hızla artıyor. Mayıs ayında Durum özelliğini kullanan kullanıcıların sayısı 175 milyondu. İki aydan kısa bir sürede bu sayı 75 milyon arttı.

Karşılaştırma açısından bakacak olursak Snapchat’in günlük aktif kullanıcı sayısı 166 milyon. Instagram’ın Hikayeler özelliğinin günlük aktif kullanıcı sayısı ise 200 milyon.