WABetaInfo, WhatsApp’ın daha sonra erişmek üzere geçici bir mesaj kaydetmenize izin verecek yeni bir özelliğini açıkladı. Yeni araç, geçici modda önemli bir şey gönderen kullanıcılara yardımcı olmayı ve mesajın saklanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Web sitesine göre, gelecekteki uygulama güncellemelerinde özellik, geçici bir mesajın kaybolmasını önleyerek, sona erme süresinden sonra bile sohbette kalmasını sağlayacak. Bu şekilde, geçici olarak kaydedilen bir mesaj, pratik olarak otomatik olarak normal bir mesaja dönüştürülecek.

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Aracın ilk versiyonunda, konuşmadaki bir kişi bu geçici mesajı sohbette tutmayı kabul etmez ve “geri almaya” çalışırsa, mesaj herkes için hemen kaybolacaktı. Ancak yeni güncelleme, kişi/grup bilgilerinde “Tutulan mesajlar” veya başka bir telafuzla “kaydedilen mesajlar” adlı bir sekme getirdi.

WhatsApp, yeni bölümü tanıtarak mesajlara kolayca erişilmesine izin verirken, sohbetteki her kişiye mesajları konuşmalarında tutup tutmama konusunda karar verme seçeneği sunacak.

Özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan, aracın ne zaman kullanıma sunulacağı ve başka hangi değişikliklerin yapılacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Bununla birlikte, geliştiriciler tarafından onaylanırsa, yenilik gelecekte Android, iOS ayrıca web sürümlerine gelecektir.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde gruplardaki katılımcı sayısını artıran ve uzun zamandır beklenen emoji tepkilerini de beraberinde getiren büyük bir güncelleme aldı.