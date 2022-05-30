WhatsApp, uygulamanın Instagram hikayelerini kopyalayan özelliği olan Durum deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Metaya ait mesajlaşma uygulaması, artık gönderiler için bir yanıt göstergesi geliştiriyor.

Bir kullanıcı, bir Durum gönderisine yanıt niteliğinde bir mesaj gönderdiğinde, WhatsApp konuşmada fazladan bir simge görüntüler. İşaretleme, WABetaInfo web sitesi tarafından alınan aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi uygulamanın ana ekranında bile görülebilir.

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Uygulamayla ilgili önemli ayrıntıları sık sık sızdıran WABetaInfo’ya göre, yenilik WhatsApp için Android, iOS ve ayrıca masaüstü üzerinden geliştiriliyor. Siteye göre, değişikliğin önümüzdeki günlerde habercinin beta sürümünün kullanıcılarına sunulması gerekiyor.

Yanıt göstergesine ek olarak, WhatsApp Durumu için daha fazla yenilik getiriyor. Uygulama ayrıca hikaye güncellemelerini doğrudan sohbetlere entegre etmek için çalışıyor ve işleve gelişmiş bir bağlantı önizlemesi getirmeyi vaat ediyor.

Ancak tüm değişiklikler hala test aşamasındadır ve uygulamanın son sürümüne ulaşması biraz zaman alabilir. Örneğin emoji tepkileri 2021’de sızdırılmıştı, ancak platforma daha yeni ulaştı. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından paylaşın.