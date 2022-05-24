WhatsApp, mesaj tepkileri özelliğini nihayet kullanıma sunmuştu. Bununla birlikte, hala erken aşamalarında ve yeni eklemeler almak için çok fazla alan var. Yakın tarihli bir rapora göre, mesajlaşma uygulamasında daha fazla mesaj tepki bilgisi olacak ve bu da takip etmeyi kolaylaştıracak.

WABetaInfo‘nun son raporu, WhatsApp’ın paylaşılan medya için ayrıntılı mesaj bilgilerini görmek için yeni bir yetenek eklemeyi planladığını söylüyor. Bu aslında, kullanıcıların otomatik albümdeki hangi medyaya tepki verildiğini yakında görebilecekleri anlamına geliyor. Şu anda bu mümkün değil ve tepkileri görmek için kullanıcıların albümü açması gerekiyor.

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Gelecekteki bir güncellemenin, elbette, bir kişinin tepki verdiği medyanın küçük bir küçük resmini göstermesi önerilir. Rapor, aynısının bir ekran görüntüsünü içeriyor ve ayrıca mevcut mesaj tepkisi kullanıcı arayüzü ile beklenen kullanıcı arayüzü arasında bir fark olduğunu göstermiştir. İşte görsel:

Bu yeni mesaj tepki işlevinin iOS, Android ve hatta masaüstü sürümü için WhatsApp’a ulaştığı söyleniyor. Ancak, hala geliştirilme aşamasındadır, bununla birlikte, gelecekte özelliği güncellemek hoş bir seçim olduğu için bu kısa sürede gerçekleşebilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, WhatsApp’ın da yakında Instagram ve Facebook Hikayelerinde olduğu gibi Duruma tepki verme yeteneğini sunması bekleniyor. Beklenebilecek bir diğer güncelleme de Instagram’da bulunan herhangi bir emoji arasından seçim yapma seçeneği olacak.