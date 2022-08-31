İnternet forumlarındaki kullanıcılara göre WhatsApp‘ın test sürümüne yapılan yeni bir güncelleme, doğrudan Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5’ten arama yapılmasına izin veriyor. Mesajlaşma uygulamasının en son beta sürümü, Wear OS 3 cihazlarına geliyor.

Uygulamanın doğrudan saate kurulmadığını vurgulamakta fayda var. Güncelleme WhatsApp beta sürümünde yapıldı. En son sürüm yüklendikten sonra, güncellenmiş mesajlaşma uygulamasıyla akıllı telefona bağlı Galaxy Watch 4 veya 5’i kullanarak arama yapmak artık mümkün olacak.

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Güncellenmiş WhatsApp beta sürümü 2.22.19.11’dir. Halihazırda Wear OS 3 çağrıları kullandığını söyleyen kullanıcıların paylaştığı görsellere göre saatin üzerindeki bildirim ekranı Galaxy Watch 4’ten Galaxy Watch 5’e dönüşüyor.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi Galaxy Watch 4’te ekran siyah ve arayanın numarasını gösteriyor. Galaxy Watch 5’te kişinin görüntüsü, adı ve numarası üstte olacak şekilde arka planda görünüyor.

Güncelleme, WhatsApp’ın deneme sürümüne sunuluyor ve henüz resmi olarak yayınlanmadı. Bu nedenle, uygulamanın son sürümünde tüm kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.

Kaynak: SamMobile