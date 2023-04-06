WhatsApp‘ın Android sürümü yakında yeni bir arayüz özelliği kazanması bekleniyor. Bu değişiklik uygulamanın görsel unsurlarından birini önemli ölçüde değiştiriyor ve kullanılabilirliği kolaylaştırmayı vaat ediyor.

WABetaInfo web sitesine göre Meta, hizmetin ana navigasyon çubuğunu ekranın alt kısmına yerleştirmek için testlere başladı. Düğmeler ekranın üst kısmına yerleştiren mevcut konumun tam tersine yani alt tarafta konumlandırılıyor.

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Yeni alt gezinti çubuğu dört sekmeden oluşuyor: Sohbetler ve grupların yer aldığı “Sohbetler”; uygulamanın en yeni özelliklerinden biri olan “Topluluklar”; Hikayeler türünde içerik yayınlamak için “Durum”; ve sesli veya görüntülü aramalar için “Aramalar”.

Böylece, arayüzün üst kısmı yalnızca kamerayı açmak, arama yapmak ve ayarlara erişmek gibi bazı kısayollar için tasarlanmıştır. Bu yeni özellik, Android için WhatsApp’ın arayüzünü uygulamanın iOS sürümüne yaklaştırıyor, bu da görünüm ve his açısından tutarlılık yaratıyor ve cihaz değiştirenler için uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Bu önlem aynı zamanda cihazı tek elle kullananlar için navigasyonu da kolaylaştırıyor.

İçindekiler Daha fazla yenilik

Daha fazla yenilik

Değişiklikler Android için WhatsApp Beta 2.23.8.4’te bulundu, ancak özellik hala geliştirme aşamasında ve uygulanması için bir zaman çizelgesi yok.

Ayrıca, bu şimdilik sadece bir test olduğu için, mesajlaşma programının son sürümüne bile gelmeme ihtimali var. Bu arayüz değişikliğinin topluluktan en sık gelen taleplerden biri olduğunu tespit eden WABetaInfo’ya göre bunun gerçekleşmesi pek olası değil.

Son zamanlarda platform, kendi kendini imha eden mesajlarda daha fazla zaman seçeneği, kendilerini ‘silen’ geçici gruplar ve gruplarda sabitlenen mesajlar da dahil olmak üzere uygulamada çeşitli değişiklikler üzerinde çalışmaya başladı.