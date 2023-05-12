Google nihayet en yeni akıllı saat işletim sistemi Wear OS 4 ile karşımıza çıktı. Wear OS 4, Google I/O Konferansı 2023’ün öne çıkanlarından biriydi. Wear OS 4, önceki modele kıyasla pil ömründe önemli iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca, gelişmiş kullanıcı güvenliği için bir kullanıcı veri yedekleme işlevi sağlar. Wear OS 4’ün Google Pixel Watch 2 ve Galaxy Watch6 serilerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google ayrıca Android 14 işletim sisteminin bir önizlemesini de sağladı.

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En son Wear OS güncellemesi, Google tarafından üç yıl içinde yapılan ilk güncellemedir. Google, güncel trendler doğrultusunda Wear OS 4’ün çıkış tarihini hâlâ gizli tutuyor. Google, Pixel ve Galaxy modelleri için Wear OS 4 güncellemelerini sağlayacak. Wear OS 4’ün diğer modellerde kullanıma sunulmadan önce Pixel Watch 2 ve Galaxy Watch 6 serilerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Google, Wear OS 4 için donanım gereksinimlerini yayınlamadı. Ancak yeni işletim sisteminin en son akıllı saat yonga setleri ile uyumlu olması bekleniyor. Wear OS 4 güncellemesi, önceki sürümü olan Wear OS 3’e kıyasla daha iyi pil ömrü sağlıyor. Kritik bir gelişme, yürütülebilir kodu ortadan kaldıran ve genel performans yükünü azaltan XML saat yüzü formatının eklenmesi oldu. İşletim sistemi ayrıca gelişmiş kullanıcı güvenliği için Apple’ın watchOS mimarisine benzer bir yedekleme özelliği kullanıyor.

Google Wear OS 4 sürümü, Home uygulamasında da bir yükseltme yaşıyor. Bu, uyumlu akıllı saatlerin diğer işlevleri oynatmasına ve kontrol etmesine olanak tanıyor. Yeni özelliğin Wear OS 3 ve Wear OS 3.5 için kullanılabilir olup olmayacağı net değil.