21 Eylül’de Volvo, saf elektrikli yeni üreteceği SUV’un ismini açıkladı. EX90 adını taşıyan otomobil, şirketin kendi geliştirdiği yazılımla beraber Luminar Lidar ve DUS sürücü algılama sistemini de bünyesinde barındırıyor. Tamamıyla Volvo donanımı ve yazılım teknolojisi ile üretilen araç, yakında yollarda olacak. Volvo, EX90 adlı yeni nesil saf elektrikli amiral gemisi SUV’unun 9 Kasım’da küresel olarak görücüye çıkacağını söyledi.

İşte Teknolojilerle Donatılmış Saf Elektrikli Yeni Otomobil: Volvo EX90

Bilmeyenler için bu model daha önce Avrupa’da Polaris 3 ile aynı platform olan SPA2 platformuna dayalı olarak beyan edilmişti. Bununla beraber yeni modelin Volvo’nun ilk saf elektrikli amiral gemisi modeli. Ancak şirketin daha öncesinde yenilenebilir enerjili otomobil tarafında XC40 isimli bir araç ürettiğini belirtmekte fayda var. Firmanın araç için yeni yükseltmeler yapmak yerine farklı arayışlara girmesinin nedeni o dönemde hibrit araçlara olan talebin çok az olması.

Duyuru tanıtımına göre Volvo EX90, Amerika Birleşik Devletleri’nde Luminar tarafından geliştirilen ve sektörün en uzun algılama mesafeli LIDAR’larından biri olan LIDAR ile donatılacak. Teknolojinin 250 metre menzilinde olduğunu söyleyelim. Volvo, bu teknolojinin kullanılmasıyla toplu kazalarda yüzde 20’lik bir azalma görmeyi beklediğini söylüyor. Buna ek olarak, LIDAR sistemi, her biri kendi başına dış çevreyi algılayabilen beş gövde radarı, sekiz kamera ve 16 ultrasonik sensörle birlikte çalışacak ve aynı zamanda bir güvenlik yedekleme sistemi de sunacak.

Yeni araçta ayrıca kapasitif bir direksiyon simidi ve sürücünün durumu hakkında bilgi toplayan ve bunu otonom sürüş algoritmasına entegre eden DUS çift kameralı sürücü algılama sistemi de yer alacak. Bu teknolojinin en büyük yararı ise Sürücünün dikkati artık sürüşe odaklanmadığında ve desteğe ihtiyaç duyulduğunda, makine devreye girecek ve harici sensörler aracılığıyla güvenli sürüş kararları (hızı düşürme, şeritte tutma ve hatta aracı frenleme gibi) verecek.

Güç tarafında Volvo maalesef hiçbir şey açıklamadı, menzil, batarya kapasitesi, motor gücü hakkındaki bilgiler belirsizliğini koruyor. Ancak eski otomobil, Volvo XC40’ın mevcut teknolojisine bakıldığında, yeni otomobilin Ningde Time bataryalarını kullanma olasılığı yüksek. Öte yandan yeni otomobilin 4WD performans modunda 9 saniyede 100 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

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